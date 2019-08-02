02.08.2019 | 16:07

Первый в области мемориал в честь героев Первой мировой войны, жизнь свою положивших на поле брани. Комплекс открыт в селе Головинщино Каменского района, на местном кладбище.

Начиная с 1 августа 1914 года, когда Россия вступила в открытое противостояние с Германией, из деревни ушли на фронт около 450 местных мужчин. Они слились в одно целое с русской императорской армией.

«Первая мировая война - несправедливо забытая война. Солдаты той войны выполняли свой долг и погибали во имя нашей Родины. Россия потеряла в той страшной войне более миллиона убитыми, около пяти миллионов ранеными, более двух миллионов пропали без вести, попали в плен», - сообщил глава администрации Каменского района Сергей Юркин.

«Простой солдат, простой русский человек, естественно, воевал за веру, царя, воевал за свой дом, за свою Отчизну, за себя. Головинщинцы по праву должны гордиться своими земляками, которые участвовали в этой несправедливо забытой войне», - отметил кандидат исторических наук Вячеслав Гришаков.

С Первой мировой не вернулся в родное Головинщино 21 солдат. Их имена навечно занесены на мемориальную плиту памятного комплекса. Кстати, среди уроженцев села, воевавших в начале прошлого века, пять георгиевских кавалеров, один полный. В честь них установлен закладной камень, на месте которого вскоре появится памятник героям.

В годы Первой мировой войны село не только поставляло мужчин на фронт.

«В Головинщине существовали два эвакогоспиталя, которые были созданы здесь на добровольные пожертвования, на средства земства. Головинщинский храм оказывал помощь сиротам, детям воинов, которые не вернулись с полей сражений», - добавил Вячеслав Гришаков.

Завершилось торжественное открытие памятного комплекса возложением цветов. А историки продолжают устанавливать имена всех мужчин Головинщина, ушедших на фронт в 1914-м. Пока известны 217 фамилий.