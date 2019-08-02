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Общество | В Пензе родителям детей-инвалидов готовы помочь психологи и соцпедагоги

02.08.2019|17:40
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Пока 9-летний Саша защищал черные фигуры в шахматах, мама общалась с психологом. Женщина обратилась в службу поддержки родителей, которая начала работать в Пензенской области на базе центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Так сложилось, что ее сын почти живет в больницах, учится дистанционно и страдает при общении со сверстниками.

«У нас бывают проблемы на детских площадках. Бывает, дети толкнут Сашу, он попросит: «Не толкай меня, я инвалид, мне больно, я после операции». А ребенок может начать обзываться в связи с этим, еще грубее себя вести», - рассказала жительница г. Пензы Людмила Лукина.

В семьи, где родители не могут покинуть детей, специалисты приходят на дом. Остальных консультируют дистанционно (по телефону и скайпу) и очно.

«За этот короткий промежуток времени, за июль, 1 508 родителей уже обратились», - отметила директор центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи области Елена Коломенцева.

В службе работают психологи, социальные педагоги, логопеды. Они готовы бесплатно дать совет родителям по вопросам обучения и воспитания детей, реализации их прав и законных интересов. Пока больше обращений к психологам.

«Это семейные проблемы, это система отношений разных уровней, в разных ситуациях, и это психологические проблемы детей и подростков, которые также волнуют наших родителей. Это основное», - пояснила главный внештатный психолог Министерства образования Пензенской области Татьяна Карамышева.

Ну а Людмиле Лукиной рекомендовали объяснить Саше, что люди вокруг разные, злые тоже есть, и посоветовали привести его в клуб детей с ограниченными возможностями, чтобы он там обрел друзей по интересам.

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