02.08.2019 | 09:39

В Октябрьском районном суде Пензы рассмотрели административное дело в отношении транспортной компании «Пегас-Авто», которая не представила Нижне-Волжскому управлению Ространснадзора запрошенные документы. Сделать это нужно было в установленный законом срок - в течение трех дней.

18 марта на трассе М5 «Урал» остановили для транспортного контроля DAF FT XF 105.460, в путевом листе которого был указан пензенский перевозчик ООО «Пегас-Авто». Проверка показала: в машине вопреки требованиям закона нет тахографа.

ООО «Пегас-Авто» было отправлено заказным письмом определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Однако никаких документов перевозчик в срок не представил, как и не уведомил Ространснадзор о невозможности прислать их своевременно.

Факт того, что определение транспортной компанией было получено, доказала распечатка отчета об отслеживании почтового отправления.

Признав ООО «Пегас-Авто» виновным в игнорировании требований должностного лица, суд оштрафовал его на 50 000 рублей.