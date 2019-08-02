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Общество | В Пензе перевозчик заплатит за не присланные Ространснадзору документы

02.08.2019|09:39
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В Октябрьском районном суде Пензы рассмотрели административное дело в отношении транспортной компании «Пегас-Авто», которая не представила Нижне-Волжскому управлению Ространснадзора запрошенные документы. Сделать это нужно было в установленный законом срок - в течение трех дней.

18 марта на трассе М5 «Урал» остановили для транспортного контроля DAF FT XF 105.460, в путевом листе которого был указан пензенский перевозчик ООО «Пегас-Авто». Проверка показала: в машине вопреки требованиям закона нет тахографа.

ООО «Пегас-Авто» было отправлено заказным письмом определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Однако никаких документов перевозчик в срок не представил, как и не уведомил Ространснадзор о невозможности прислать их своевременно.

Факт того, что определение транспортной компанией было получено, доказала распечатка отчета об отслеживании почтового отправления.

Признав ООО «Пегас-Авто» виновным в игнорировании требований должностного лица, суд оштрафовал его на 50 000 рублей.

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