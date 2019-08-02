02.08.2019 | 13:11

«Чем больше дорог мы делаем, тем больше к нам претензий», - сообщил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией из Саратовской области в пятницу, 2 августа.

Он напомнил, что Пенза и Саратов являются лидерами по реализации проекта «БКД», но средств нужно вложить еще много и дорог отремонтировать тоже.

Люди в районах видят, какие большие объемы делаются, и реагируют соответствующим образом. «А что у нас? А когда к нам придете?» - привел Иван Белозерцев примеры вопросов, которые жители области задают властям.

«Они правы. Хотя по темпам и количеству дорог много делается», - отметил он.

На днях в Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского Лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров.

Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.

В Пензе уже закончились работы по замене асфальта на 23 улицах. Всего в 2019 году специалисты должны отремонтировать более 156 объектов дорожной сети города: 40% магистральных улиц и 60% - частного сектора.