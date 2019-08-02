«Чем больше дорог мы делаем, тем больше к нам претензий», - сообщил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией из Саратовской области в пятницу, 2 августа.
Он напомнил, что Пенза и Саратов являются лидерами по реализации проекта «БКД», но средств нужно вложить еще много и дорог отремонтировать тоже.
Люди в районах видят, какие большие объемы делаются, и реагируют соответствующим образом. «А что у нас? А когда к нам придете?» - привел Иван Белозерцев примеры вопросов, которые жители области задают властям.
«Они правы. Хотя по темпам и количеству дорог много делается», - отметил он.
На днях в Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского Лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров.
Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.
В Пензе уже закончились работы по замене асфальта на 23 улицах. Всего в 2019 году специалисты должны отремонтировать более 156 объектов дорожной сети города: 40% магистральных улиц и 60% - частного сектора.
Делают из ряда вон плохо и долго. Сначала фрезеруют старый асфальт, оставляя на проезжей части торчащие люки, бетонные плиты и ямы. Через месяц выкорчовывают старые бордюры. Через две недели устанавливают новые бордюры. А вот когда дойдет дело до укладки нового асфальта, никто не знает. Весь город в раскопках, а результата окончания работ нет нигде. Каму такой долгострой нужен?