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Общество | Губернатор: Чем больше дорог мы делаем, тем больше к нам претензий

02.08.2019|13:11
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«Чем больше дорог мы делаем, тем больше к нам претензий», - сообщил губернатор Иван Белозерцев на встрече с делегацией из Саратовской области в пятницу, 2 августа.

Он напомнил, что Пенза и Саратов являются лидерами по реализации проекта «БКД», но средств нужно вложить еще много и дорог отремонтировать тоже.

Люди в районах видят, какие большие объемы делаются, и реагируют соответствующим образом. «А что у нас? А когда к нам придете?» - привел Иван Белозерцев примеры вопросов, которые жители области задают властям.

«Они правы. Хотя по темпам и количеству дорог много делается», - отметил он.

На днях в Пензенской области завершился ремонт дороги от Ленинского Лесхоза до села Богословка протяженностью 3 400 метров.

Сначала проезжую часть отфрезеровали, затем обустроили выравнивающий слой и основной слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также специалисты выровняли профиль обочин, установили барьерное ограждение и нанесли разметку на восстановленном участке.

В Пензе уже закончились работы по замене асфальта на 23 улицах. Всего в 2019 году специалисты должны отремонтировать более 156 объектов дорожной сети города: 40% магистральных улиц и 60% - частного сектора.

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Гость|02.08.2019 13:31|

Делают из ряда вон плохо и долго. Сначала фрезеруют старый асфальт, оставляя на проезжей части торчащие люки, бетонные плиты и ямы. Через месяц выкорчовывают старые бордюры. Через две недели устанавливают новые бордюры. А вот когда дойдет дело до укладки нового асфальта, никто не знает. Весь город в раскопках, а результата окончания работ нет нигде. Каму такой долгострой нужен?

Гость|02.08.2019 13:31|

Иван Александрович, не хотелось разрушать Ваш хрупкий почетный мирок, но... если вы их делать не будете - претензий будет еще больше.

Гость|02.08.2019 13:34|

Ремонт дорог это всего лишь повод пристроить бордюры. В нормальных странах тротуары и дороги выше газона и вода стекает на него. Бордюрный камень вровень с асфальтом, чтобы асфальт не съезжал. У нас же наставят бордюров высотой 20-30 см, в итоге лужи и перелазающие пешеходы.

Гость|02.08.2019 13:34|

На крузаке пофиг какие дороги

Гость|02.08.2019 13:35|

Все лето Измайловский путепровод сделать не могут. Асфальт положили в один слой через месяц после снятия старого асфальта. Съезды с путепровода на Злобина и Урицкого даже не приступали делать. Разметку нанесли лишь частично. Ржавые перила не докрасили. Зато уже на весь город отчитались, что работы завершены. Сами себя обманывают или просто пиарят?

Гость|02.08.2019 13:37|

Иван Александрович, а Аркадий Райкин не был Вашим кумиром, в детстве? Не припоминаете?

Ну очень Ваши заявления, на юмористические выступления Аркадия Исааковича похожи.

Гость|02.08.2019 13:37|

Почему в городе на дорогах нет разметки? С первым снегом наносить будут, чтобы противооблединительной жидкостью все смыть сразу?

Гость|02.08.2019 13:40|

На ул Суворова на остановке Пенза 1 сделали заездной карман, теперь ширина тротуара 30 см. Для кого этот карман? Автобусы в него все равно не заезжают, а пешеходы теперь ходят по проезжей части. Там план ремонта в кабинатах рисуют и на местность не смотрят?

Гость|02.08.2019 13:40|

Почему в этом году на ремонтируюмых дорогах асфальт кладут только в один слой, а в предыдущие годы всегда клали в два? Пензананотехнологии?

Гость|02.08.2019 13:45|

Гость писал(a):

Почему
Гость писал(a):
асфальт кладут только в один слой, а в предыдущие годы всегда клали в два?
Потому что в один, но толстый, а два, но тонких. Ильин.

Гость|02.08.2019 13:50|

На Антонова от Сурской Ривьеры к детской железной дороге на ул.Измайлова прямую дорогу собираются делать? Один выезд из района ГПЗ в часы пик просто одна большая пробка. Почему про перспективу дорожного строительства в городе чиновники вообще не думают?

Гость|02.08.2019 13:52|

Гость писал(a):

Почему про перспективу дорожного строительства в городе чиновники вообще не думают?
Одни бордюры на уме. И дороги, где их еще не успели за два года поменять

Гость|02.08.2019 13:54|

На Антонова дорогу сдали год назад. Почему до сих пор не работает освещение от конечной в сторону Нефтебазы?

Гость|02.08.2019 13:57|

В Терновку давно нужна еще одна новая дорога-дублер.Ждут, пока коттеджами участок вдоль Суры весь застроят?

Гость|02.08.2019 14:02|

penzainform.ru писал(a):

«Чем больше дорог мы делаем, тем больше к нам претензий»
Вчера центральные СМИ опубликовали список самых плохих дорог в стране. Пенза на 19 месте по плохим дорогам, хотя еще год назад была на 10-м по качественным дорогам. Регресс очевиден. Как уж тут без претензий?

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Имя: Гость
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