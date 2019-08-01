01.08.2019 | 10:31

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в ГК «Дамате») запустил образовательно-развлекательный проект для юных посетителей Пензенского зоопарка «Мамалыш» - малышам».

Для маленьких гостей организуют разные мероприятия с конкурсами, где дети смогут выиграть призы от «Молкома», и будут проводить экскурсии «Мамы и Малыши в мире животных».

«Молочный комбинат «Пензенский» опекает в зоопарке австралийских кенгуру Беннетта, в том числе и маленького кенгуренка (образ именно этих млекопитающих используется в дизайне упаковки продукции для детей). У малыша еще нет имени, и выбрать его предстоит гостям зоопарка вместе с «Молкомом».

«Молочный комбинат «Пензенский» выпускает продукцию под брендом «Мамалыш» с 2018 года. Ассортимент включает в себя молоко и кисломолочные продукты: творог, бифилайф, кефир и ряженку.