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Общество | В Пензенской области за 6 месяцев 106 детей получили ранения в ДТП

01.08.2019|18:37
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Трое детей погибли и 106 получили ранения в результате ДТП, случившихся на территории Пензенской области в первом полугодии 2019-го. Всего за этот период сотрудники ГИБДД зарегистрировали 100 дорожных происшествий, в которых были травмированы несовершеннолетние.

«Основными причинами ДТП с участием детей по неосторожности стали переход проезжей части вне пешеходного перехода, неподчинение сигналам регулирования и неожиданный выход из-за стоящих транспортных средств», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

10 несовершеннолетних получили ранения из-за нарушений правил перевозки маленьких пассажиров в салоне автомобиля. Чтобы пресечь подобные ЧП, представители ГИБДД проводят профилактические и обучающие мероприятия не только с ребятами, но и с их папами и мамами.

«До семи лет необходимо строго перевозить детей в детских удерживающих устройствах, если ребенок перевозится сзади. Если ребенка перевозить спереди, то до 12 лет обязательно удерживающее устройство.

С точки зрения безопасности никогда не советуем родителям перевозить детей впереди, потому что при столкновении первые, кто получают травмы, это водитель и пассажир, находящийся на переднем сиденье», - отметила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Юлия Филатова.

Только для предотвращения детского травматизма на дорогах с начала лета проведено свыше 40 мероприятий.

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Гость|01.08.2019 20:21|

Какие меры приняты в отношении мамаш-идиоток?

Имя: Гость
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