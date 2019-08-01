01.08.2019 | 17:49

«Раньше времени обрадовались ремонту дороги», - говорят жители верхней части улицы Огарева, которые услышали про долгожданное обновление твердого покрытия, а потом узнали, что их надежды напрасны.

«Месяц-полтора назад к нам приходили депутаты, посмотрели улицу, сказали: «Улица плохая, мы вам сделаем асфальт». На следующий день с утра пораньше к нам приехали рабочие, всех разбудили: «Убирайте машины, мы у вас будем счищать, все делать». Мы машины разогнали, приехал грейдер, грейдером счистили нашу крошку, которая у нас лежала. Все, уехали», - рассказала местная жительница Елена Спирина.

Потом бригада возвращалась, чтобы удалить остатки строительных отходов, которые сами жители за собственный счет покупали - для выравнивания дороги с ямами.

«На следующий день приехали, подмели. Раза два где-то приезжали, подметали и все. С тех пор тишина», - добавила женщина.

«Мы своими силами, соседи собирались, привозили крошку, все выходили, раскидывали все это. Теперь приехали, счистили: «Мы вам сделаем дорогу». А оказывается, мы остаемся без дороги», - пожаловалась другая жительница улицы Огарева Наталья Маслова.

Из информационной таблички жители верхней части улицы узнали, что ремонт предполагается только для отрезка от 8 Марта до Громова. А их участок в программу «Безопасные и качественные дороги» не вошел. Тогда зачем так тщательно убирали асфальтовую крошку, которой местные жители хоть как-то исправляли недостатки проезжей части, не понимают люди.

«У меня ребенок-инвалид, проехать невозможно, колеса у коляски уже отваливаются, потому что она упирается в эти ямы», - сообщила Наталья Маслова.

Несогласованность действий чиновников, которые принимали программу, и дорожников, ремонтирующих часть улицы, горожан удивляет. Теперь им придется вновь тратить деньги на закупку асфальтовой крошки и усилия на ее раскидывание.