Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|20:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
  71.35  |  $  64.51

Общество | На ул. Огарева жители остались без асфальтовой крошки и ремонта дороги

01.08.2019|17:49
Печать

«Раньше времени обрадовались ремонту дороги», - говорят жители верхней части улицы Огарева, которые услышали про долгожданное обновление твердого покрытия, а потом узнали, что их надежды напрасны.

«Месяц-полтора назад к нам приходили депутаты, посмотрели улицу, сказали: «Улица плохая, мы вам сделаем асфальт». На следующий день с утра пораньше к нам приехали рабочие, всех разбудили: «Убирайте машины, мы у вас будем счищать, все делать». Мы машины разогнали, приехал грейдер, грейдером счистили нашу крошку, которая у нас лежала. Все, уехали», - рассказала местная жительница Елена Спирина.

Потом бригада возвращалась, чтобы удалить остатки строительных отходов, которые сами жители за собственный счет покупали - для выравнивания дороги с ямами.

«На следующий день приехали, подмели. Раза два где-то приезжали, подметали и все. С тех пор тишина», - добавила женщина.

«Мы своими силами, соседи собирались, привозили крошку, все выходили, раскидывали все это. Теперь приехали, счистили: «Мы вам сделаем дорогу». А оказывается, мы остаемся без дороги», - пожаловалась другая жительница улицы Огарева Наталья Маслова.

Из информационной таблички жители верхней части улицы узнали, что ремонт предполагается только для отрезка от 8 Марта до Громова. А их участок в программу «Безопасные и качественные дороги» не вошел. Тогда зачем так тщательно убирали асфальтовую крошку, которой местные жители хоть как-то исправляли недостатки проезжей части, не понимают люди.

«У меня ребенок-инвалид, проехать невозможно, колеса у коляски уже отваливаются, потому что она упирается в эти ямы», - сообщила Наталья Маслова.

Несогласованность действий чиновников, которые принимали программу, и дорожников, ремонтирующих часть улицы, горожан удивляет. Теперь им придется вновь тратить деньги на закупку асфальтовой крошки и усилия на ее раскидывание.

0
0
0
0
 
Гость|01.08.2019 20:31|

Воришек походу прикрывают.Крошку легально продавать запрещено,так как это собственность того района,где её срезали.Её нельзя даже включить в аукцион,в счёт оплаты.Из этого следует,что вся продаваемая асфальтная крошка украдена у нас,под прикрытием главных жуликов и воров.

Вот ссылки,где торгуют ворованным.

valio(Сансан), ПЕНЗА-СПЕЦТЕХНИКА,уважаемый Артак,...да много там воришек,мелких и больших.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!