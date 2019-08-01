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Общество | На ул. Новгородской 30 частных домов испытывают проблемы с водой

01.08.2019|17:34
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Жители частных домов на улице Новгородской в Терновке трубят об отсутствии жизненно важной жидкости. Ни помыться, ни постирать они не могут более 50 суток: напора нет.

«Вот сейчас она перестанет течь совсем, вот она меньше пошла и заканчивается. Все, воды нет!» - пожаловалась местная жительница Наталья Зименкова.

Люди обратились за помощью в водоканал, но там от хозяйства отреклись.

«Ваш вопрос: почему мы не можем отремонтировать. Мой единственный ответ (больше, я думаю, мне будет нечего вам сказать): сети не на балансе. Председатель уличного комитета через комитет по управлению муниципальным имуществом должен передавать сети на баланс. Горводоканал если и будет делать, то по оплате. Все задвижки открыты. Если вы хотите разобраться, пишите в Первомайскую администрацию», - пояснила оператор ресурсоснабжающей организации Светлана Кузнецова.

Местные обнаружили один из колодцев затопленным, однако предполагают, что причина их беды в чем-то другом. Вот уже второй месяц питьевую жидкость набирают в бутыли по ночам или привозят.

«Ездим на машине, воду покупаем, возим с квартиры. А зима начнется, котлы вообще не загорятся, потому что нет давления в водопроводе», - возмутились люди.

Без удобств остаются 30 домов.

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