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Общество | Мэрия Пензы: Большинство водителей автобусов и маршруток носят форму

01.08.2019|18:04
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Администрация Пензы продолжает работать над приведением спецодежды водителей общественного транспорта к единому образцу. Всем перевозчикам разосланы соответствующие приказы.

Летом форма должна состоять из однотонной светлой рубашки и темных брюк, зимой - из темно-синей куртки со светоотражающей лентой и логотипом предприятия. Кондукторам следует работать в зеленой жилетке со светоотражающей лентой.

Диспетчеры компаний-перевозчиков уже приступили к ежедневной проверке соблюдения водителями этих рекомендаций.

Контролирует шоферов и городское управление транспорта. Так, в четверг, 1 августа, рабочая группа выяснила, что большая часть шоферов троллейбусов, автобусов и маршруток в форме. Тем не менее у некоторых она все же отсутствует.

«В адрес предприятий-перевозчиков направлено письмо об усилении контроля за водительским составом по обязательному ношению спецодежды единого образца», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|01.08.2019 18:25|

Вот примерно так вы и отчёты Глав-ВВП рисуете. Страна в жопе, а у вас всё зашибись.

Уважаемые, перед тем как рапортовать и народ смешить - вы хоть сами, хоть раз - проедьтесь и в автобусах, и в маршрутках.

Гость|01.08.2019 18:28|

Надо не над формой а над количеством автобусов большой вместимости работать и закрыть ими все маршруты. Над графиком движения и над снижением цен.

Гость|01.08.2019 18:31|

В администрациях города, районов надо ввести дресс-код, а то там ходят как будто не на работе, а на пляже или в баре.

Гость|01.08.2019 18:32|

БАЛАБОЛ НА БАЛАБОЛЕ.

Гость|01.08.2019 18:33|

Не во всех автобусах объявляют остановки,особенно зимой,окна замёрзшие,ничего не видно,надо это поправить.

Гость|01.08.2019 18:39|

Вам там делать нечего? Какая нахрен форма, вы с фоминым сначала разберитесь! У вас муп атх есть, создайте там предприятие по типу дилижанса, только налог и прочие поборы пеменьше, частники из дилижанса сами к вам пр бегут. И проезд будет стоить 20 руб и всем будет хорошо. Делом займитесь, а не форму проверять

Гость|01.08.2019 18:44|

Гость писал(a):

Делом займитесь
Это сложно. Да и обидеть уважаемых людей можно ненароком. Проще над маршрутчиками измываться...

Гость|01.08.2019 18:53|

Отличное нововведение ! Поддерживаю

Гость|01.08.2019 18:55|

Пензенское быдло привыкло одеваться как попало а то что ввели форму это мировая практика это правильно не понимаю едкие тупые комментарии некоторых

Гость|01.08.2019 18:55|

Колхозники не поймут введение формы а нормальные люди поймут

Гость|01.08.2019 19:07|

Гость писал(a):

Мямла а где 100автобусов
В пробке стоят. Пропускают белые речные трамвайчики...

Гость|01.08.2019 19:11|

Гость писал(a):

Колхозники не поймут введение формы а нормальные люди поймут
+100000

Имя: Гость
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