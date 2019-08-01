01.08.2019 | 18:04

Администрация Пензы продолжает работать над приведением спецодежды водителей общественного транспорта к единому образцу. Всем перевозчикам разосланы соответствующие приказы.

Летом форма должна состоять из однотонной светлой рубашки и темных брюк, зимой - из темно-синей куртки со светоотражающей лентой и логотипом предприятия. Кондукторам следует работать в зеленой жилетке со светоотражающей лентой.

Диспетчеры компаний-перевозчиков уже приступили к ежедневной проверке соблюдения водителями этих рекомендаций.

Контролирует шоферов и городское управление транспорта. Так, в четверг, 1 августа, рабочая группа выяснила, что большая часть шоферов троллейбусов, автобусов и маршруток в форме. Тем не менее у некоторых она все же отсутствует.

«В адрес предприятий-перевозчиков направлено письмо об усилении контроля за водительским составом по обязательному ношению спецодежды единого образца», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.