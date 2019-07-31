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Общество | В Пензенской области с 1 августа приступят к уточнению адресов домов

31.07.2019|16:45
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Здания, а не людей будут учитывать в Пензастате. Служба начала основной этап подготовки ко Всероссийской переписи населения 2020 года. С 1 августа специалисты приступят к уточнению адресов домов в Пензенской области.

«Регистратор при обходе своего закрепленного участка должен будет в наличии посмотреть все дома на местности, а также проверить аншлаги, то есть названия улиц, номера домов, на подъездах многоквартирных домов - количество квартир», - сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.

Предстоит проверить более 320 000 адресов по всему региону. Этим займутся 526 переписных работников. Их можно будет узнать по удостоверению, которое действительно при предъявлении паспорта. Заходить в дом или квартиру регистраторы не должны. Они надеются на понимание горожан, которые подскажут и помогут при уточнении информации. И не будут препятствовать, потому что трудностей и так много.

«В частном секторе - отсутствие табличек с названием улиц и номеров домов, встречаются высокие заборы, непривязанные собаки. При обходе многоэтажных домов - домофоны, кодовые замки, огороженная придомовая территория», - рассказала регистратор Валерия Рассказова.

Собранную информацию о недостатках обобщат и передадут в администрацию каждого муниципалитета, поскольку там несут ответственность за порядок в адресном хозяйстве. Перепись домов будет продолжаться ровно месяц - с 1 по 30 августа.

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