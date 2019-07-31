31.07.2019 | 11:42

В среду, 31 июля, на брифинге в региональном министерстве образования озвучили предварительное решение по поводу дня проведения первого звонка в школах.

«Не первый раз приходится 1 сентября на воскресенье. Вообще образовательный процесс и учебные занятия начинаются в понедельник. Но многие высказывают пожелание провести праздник именно 1 сентября.

Мы склоняемся к тому, чтобы объявить о проведении первого звонка 1 сентября. Будет документ соответствующий издан и доведен до широкой общественности», - заявил министр образования Александр Воронков, уточнив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Руководитель ведомства подчеркнул: данный вопрос решается самими образовательными организациями, но им поступает рекомендация от органов исполнительной власти, отвечающих за образование, провести праздник в определенный день. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность детей, для чего нужно консолидировать все силы и ведомства.

«В школу в этом году пойдет 127 336 учеников. Это больше, чем в прошлом учебном году. Первоклассников 13 438 - меньше почти на 300 человек. Мы обязаны обеспечить дежурство. Естественно, будут задействованы правоохранительные органы, медицинские работники, будет усиленно дежурить МЧС», - перечислил Александр Воронков.

Вопрос о том, когда состоится линейка, взбудоражил общественность после публикации на портале PenzaInform.ru 29 июля. Министр образования Александр Воронков тогда заявил, что праздник первого звонка пройдет 2 сентября.

До этого родители пребывали в неведении. С одной стороны, то, что День знаний выпадает на воскресенье, удобно: мамам и папам не надо отпрашиваться с работы. С другой - по Трудовому кодексу педагогов нельзя лишать законного выходного.

30 июля губернатор Иван Белозерцев высказал свое мнение о сложившейся ситуации. «Этот вопрос окончательно не решен. Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, например, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем», - написал он в Instagram, отвечая на вопрос своей подписчицы.