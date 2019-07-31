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Общество | В Пензенской области 1 Сентября опять хотят праздновать 1 сентября

31.07.2019|11:42
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В среду, 31 июля, на брифинге в региональном министерстве образования озвучили предварительное решение по поводу дня проведения первого звонка в школах.

«Не первый раз приходится 1 сентября на воскресенье. Вообще образовательный процесс и учебные занятия начинаются в понедельник. Но многие высказывают пожелание провести праздник именно 1 сентября.

Мы склоняемся к тому, чтобы объявить о проведении первого звонка 1 сентября. Будет документ соответствующий издан и доведен до широкой общественности», - заявил министр образования Александр Воронков, уточнив, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Руководитель ведомства подчеркнул: данный вопрос решается самими образовательными организациями, но им поступает рекомендация от органов исполнительной власти, отвечающих за образование, провести праздник в определенный день. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность детей, для чего нужно консолидировать все силы и ведомства.

«В школу в этом году пойдет 127 336 учеников. Это больше, чем в прошлом учебном году. Первоклассников 13 438 - меньше почти на 300 человек. Мы обязаны обеспечить дежурство. Естественно, будут задействованы правоохранительные органы, медицинские работники, будет усиленно дежурить МЧС», - перечислил Александр Воронков.

Вопрос о том, когда состоится линейка, взбудоражил общественность после публикации на портале PenzaInform.ru 29 июля. Министр образования Александр Воронков тогда заявил, что праздник первого звонка пройдет 2 сентября.

До этого родители пребывали в неведении. С одной стороны, то, что День знаний выпадает на воскресенье, удобно: мамам и папам не надо отпрашиваться с работы. С другой - по Трудовому кодексу педагогов нельзя лишать законного выходного.

30 июля губернатор Иван Белозерцев высказал свое мнение о сложившейся ситуации. «Этот вопрос окончательно не решен. Я считаю, что лучше сохранить традицию и провести праздник 1 сентября, а субботу, например, 7 сентября, если не будет иных рекомендаций, сделать выходным днем», - написал он в Instagram, отвечая на вопрос своей подписчицы.

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Гость|31.07.2019 11:49|

penzainform.ru писал(a):

Мы склоняемся к тому, чтобы объявить о проведении первого звонка 1 сентября. Будет документ соответствующий издан и доведен до широкой общественности», - заявил министр образования Александр Воронков,
да тыж наш мечущийся туда сюда

Гость|31.07.2019 11:56|

Прогнулся министришко.

Гость|31.07.2019 11:57|

penzainform.ru писал(a):

Это связано с необходимостью обеспечить безопасность детей, для чего нужно консолидировать все силы и ведомства.
То есть в воскресенье должны теперь все работать и учителя и структуры обеспечивающие безопасность. Может все таки продлить детям каникулы на один день и не метаться то к красивым, то к умным.

Гость|31.07.2019 11:58|

Выхватил леща и переобулся.

Гость|31.07.2019 12:02|

Мне одному кажется что заголовок статьи звучит как бред?

Гость|31.07.2019 12:06|

Гость писал(a):

Гость|31.07.2019 12:02|

Мне одному кажется что заголовок статьи звучит как бред?

Мне вообще вся эта ситуация кажется бредом

Гость|31.07.2019 12:08|

Время на час пора переводить.Куда не важно！

Гость|31.07.2019 12:14|

Гость писал(a):

Прогнулся министришко.
Кто не прогибается, там не работает

Гость|31.07.2019 12:16|

penzainform.ru писал(a):

удобно: мамам и папам не надо отпрашиваться с работы
В следующем году 1 сентября будет будним днем. Что тогда? Будем переносить нас субботу, чтобы мамам и папам не надо было отпрашиваться с работы?

Гость|31.07.2019 12:18|

вот же чудики, готовы каждый день эту чушь новостить. в воскресенье праздничная линейка, в понедельник детям в школу. какие могут быть ещё вопросы!? да тут каждой яжематери не угодишь!

Гость|31.07.2019 12:19|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Мы склоняемся к тому, чтобы объявить о проведении первого звонка 1 сентября. Будет документ соответствующий издан и доведен до широкой общественности», - заявил министр образования Александр Воронков,
да тыж наш мечущийся туда сюда

Флюгер натуральный, наверное, получил по самое некуда от ГЛАВНОГО нашего учителя и руководителя.

А Трудовой Кодекс куда денешь: у людей законное право отдыхать в выходной день?

Гость|31.07.2019 12:20|

7 сентября и так скорее всего не учебным будет, 8ого же выбрры

Гость|31.07.2019 12:22|

Нет такого праздника "1сентября". Есть День знаний.

Гость|31.07.2019 12:23|

Да это вообще не праздник!

Гость|31.07.2019 12:31|

Гость писал(a):

Мне одному кажется что заголовок статьи звучит как бред?
В буртаской агломерации по-другому не бывает. В соседних ветках обсуждают карнавальное шествие на День Победы в костюмах медсестер, продажу нищим секонд-хэнда от нищих, отсутствие паспортов у цыплят-бройлеров в Лопатках, штраф за возможность спаривания домашней птицы с дикой в Чемодановке и пр. Не область а поле чудес.

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