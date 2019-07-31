31.07.2019 | 16:46

В пятницу, 2 августа, в Пензе во время проведения мероприятий, посвященных 89-й годовщине образования ВДВ, временно разрешат стоянку на проспекте Победы и улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 31 июля.

Автолюбители смогут оставить машину на проспекте Победы на участке между пешеходным переходом напротив дома № 107 и переходом напротив дома № 111 по четной и нечетной стороне с 8:30 до 11:00.

На улице Красной будет разрешена стоянка на участке от улицы Максима Горького до поворота дороги к дворцу водного спорта «Сура» по четной стороне в период с 11:00 до 13:00.