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Общество | В Пензе в День ВДВ временно разрешат стоянку на пр. Победы и ул. Красной

31.07.2019|16:46
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В пятницу, 2 августа, в Пензе во время проведения мероприятий, посвященных 89-й годовщине образования ВДВ, временно разрешат стоянку на проспекте Победы и улице Красной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в среду, 31 июля.

Автолюбители смогут оставить машину на проспекте Победы на участке между пешеходным переходом напротив дома № 107 и переходом напротив дома № 111 по четной и нечетной стороне с 8:30 до 11:00.

На улице Красной будет разрешена стоянка на участке от улицы Максима Горького до поворота дороги к дворцу водного спорта «Сура» по четной стороне в период с 11:00 до 13:00.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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