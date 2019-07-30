30.07.2019 | 18:43

Наталья Андриянова знакомится с характером своего крохотного сына. Максим появился на свет в Пензенском роддоме в «мужской день»: за прошедшие сутки в учреждении свой первый вдох сделали 18 богатырей. Это уникальное событие.

«Ежедневно рождается разное количество мальчиков, девочек, иногда почти одинаковое, иногда чуть больше мальчиков, иногда девочек. Но чтобы в одни сутки родились только мальчики или только девочки, я уже давно такого случая не помню», - рассказала врач - акушер-гинеколог Ольга Казаченко.

«Родился он - самый большой вес у него, перескакал братьев: в нем 4 килограмма 50 граммов, 57 сантиметров», - поделилась Наталья Андрианова.

Наталья - мать-героиня во всех смыслах. Это уже ее пятый сын. Разница между старшим и самым младшим - 22 года. Ее мальчикам, говорит, все по плечу: и салаты делают, и огород копают, и нянчиться будут с удовольствием.

«Я даже рада. Девочкам я не знаю, как заплетать косички, а мальчики что? Постригла, штаны-рубашки-футболки надела - и они пошли, с ними попроще. Наверно, поэтому мне сыновей и дает бог», - предположила женщина.

А вот соседка по палате Лиза, ставшая мамой во второй раз, напротив, мечтала уравнять соотношение женщин и мужчин в семье. Но в итоге 1:3 не в ее пользу.

«Хотела девочку, но получился мальчик», - отметила Елизавета Давыдова.

Уже через несколько дней мамы всех 18 богатырей отправятся домой, а пока под пристальным вниманием медсестер осваивают хитрости техники пеленания.

Кстати, эти парни еще больше увеличили разрыв между женским и мужским населением области. Теперь на 8 девчонок до 24 лет по статистике 9 ребят.