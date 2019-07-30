30.07.2019 | 15:26

В Пензенской области еще один специалист стал участником программы «Земский доктор». 25-летний выпускник медицинского факультета ПГУ трудоустроился в Сердобскую межрайонную больницу имени А. И. Настина на вакансию врача-терапевта и получил единовременную выплату в 1 миллион рублей.

В учреждении большой дефицит специалистов. По словам главного врача больницы Андрея Малахова, на 16 участках поликлиники работают лишь 3 терапевта и 5 врачей общей практики.

«В августе-сентябре 2019 года после окончания экзаменов и получения необходимых образовательных документов штат Сердобской межрайонной больницы должен пополниться 2 участковыми врачами-педиатрами, врачом-хирургом, онкологом и анестезиологом-реаниматологом», - добавили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось о трех врачах, трудоустроившихся в селе по программе «Земский доктор». Онколог и акушер-гинеколог приступили к работе в поликлинике № 3 Города Спутника, а терапевт – в амбулатории села Засечного.