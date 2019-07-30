30.07.2019 | 16:05

Со вторника, 30 июля, в Городищенском районе, на его границе с Бессоновским, изменилась схема движения транспорта по федеральной трассе М5 «Урал».

Из-за капитального ремонта водопропускной трубы на 667-м километре машины пустят в объезд.

«Движение будет осуществляться по временной дороге со светофорным регулированием», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

По ее словам, автомобилистам придется испытывать неудобства до окончания восстановительных работ. Завершить ремонт трубы планируется до октября 2019 года.