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Общество | В Городищенском районе изменилась схема движения по трассе М5

30.07.2019|16:05
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Со вторника, 30 июля, в Городищенском районе, на его границе с Бессоновским, изменилась схема движения транспорта по федеральной трассе М5 «Урал».

Из-за капитального ремонта водопропускной трубы на 667-м километре машины пустят в объезд.

«Движение будет осуществляться по временной дороге со светофорным регулированием», - сообщила специалист по связям с общественностью ФКУ «Поволжуправтодор» Ирина Никитина.

По ее словам, автомобилистам придется испытывать неудобства до окончания восстановительных работ. Завершить ремонт трубы планируется до октября 2019 года.

Источник — фото ФКУ «Поволжуправтодор»
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Гость|30.07.2019 16:18|

Будет ад и израиль!

Гость|30.07.2019 16:44|

по старой дороге пусть едут.там пробок нет.но только легковые.

Имя: Гость
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