30.07.2019 | 18:56

Мистика, да и только! Блуждая в сгущающейся темноте по коридорам и залам картинной галереи, ее директор Кирилл Застрожный оказался невольным участником «потусторонней» истории.

«Два раза в месяц я с 22:00 до 00:00 провожу для желающих экскурсии с фонариком по темной картинной галерее. Обходим 5-6 залов, просматриваем 20 или больше картин, которые, на мой взгляд, совершено по-другому смотрятся в луче фонарика, чем даже при ярком электрическом или солнечном освещении», - рассказал Кирилл Застрожный.

И вот во время одной из таких июльских экскурсий ученый секретарь галереи Ирина Дорошенко сделала фото происходившего. Без вспышки, ее использовать во время подобных мероприятий категорически запрещено. В итоге на одном из кадров были запечатлены загадочные объекты, похожие на котят или на старые башмаки.

Однако животных в здании не водится. А такую немодную обувь ни директор, ни сотрудники учреждения не носят.

Согласно самой правдоподобной гипотезе, неопознанными существами могли стать обыкновенные блики. Но...

«Там нет света, там нет рядом окон. Все освещение было выключено, то есть бликовать было нечему. Тем не менее два неопознанных световых пятна найдены. До сих пор мы ведем дискуссию по этому поводу. Думаю, не поленюсь, как-то сам ночью, никого не предупредив заранее, поднимусь туда, несколько фотографий сделаю и своими глазами посмотрю. Кто знает, вдруг полтергейст там завелся? Не исключаю», - добавил Кирилл Застрожный.