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Общество | 143 торговые точки Пензенской области должны иметь специальные паспорта

30.07.2019|18:19
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Может ли поход за хлебом обернуться для пензенцев трагедией? Насколько в магазинах безопасно и налажена ли система защиты от террористических актов? Эти вопросы обсуждали на совещании в правительстве области. Из 143 торговых точек, которые обязаны иметь специальные паспорта, у 21 организации их нет.

«У 17 объектов в той или иной степени акт разработан и проходит процедуру согласования - на разных стадиях. 2 объекта заявили, что находятся в состоянии реконструкции, представили необходимые документы», - сообщил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Большая часть магазинов располагается в областном центре, два в Каменке, по одному в Кузнецке и Пензенском районе. Однако, как уверяют представители бизнес-сообщества, над решением проблемы они работают.

«Подписан только акт, далее разработан паспорт безопасности и уже паспорт безопасности мной лично отвезен Козлову Сергею Михайловичу на подпись, далее ФСБ, Росгвардия. Приходит комиссия, они осматривают помещение, присваивают категорию, а потом только паспорт», - рассказала представитель коммерческой организации Галина Симелина.

«Уважаемые коллеги, все, кто сегодня присутствует! Пожалуйста, надо как можно быстрее это делать, потому что мы выбились из законом предусмотренного срока», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Однако, даже если правительство и готово протянуть руку помощи бизнесу, последний не всегда спешит ее принять, быстро устранив недочеты. Так, собственники крупных торговых центров, хоть и обязаны обеспечить внутреннее и внешнее видеонаблюдение, полноценную систему оповещения и охраны, делать это не желают, экономя личные деньги и ставя под угрозу жизни клиентов.

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