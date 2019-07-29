29.07.2019 | 09:46

В селе Лопатки Бессоновского района провели внеплановую проверку местного предпринимателя, который выращивает цыплят на продажу. Оказалось, он приобрел птицу и корм для нее без ветеринарных сопроводительных документов.

«Предприниматель закупил поголовье молодняка птицы для дальнейшего содержания и выращивания, а именно 3 600 голов цыплят бройлеров, без ветеринарных сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих клиническое здоровье птицы, эпизоотическое благополучие места ее происхождения и вывоза, что могло стать причиной возникновения и распространения особо опасных заболеваний, в том числе общих для человека и животных», - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Документы на комбикорм общим весом 3 тонны бизнесмена при покупке также не интересовали. В результате был создан риск отравления птицы токсичными элементами и распространения заболеваний.

Мужчину привлекли к ответственности - оштрафовали на 3 000 рублей и выдали предписание.

«Поголовье птицы поставлено на карантин для проведения соответствующих мероприятий под контролем государственной ветеринарной службы. Комбикорм помещен на ответственное хранение до выяснения качества и безопасности», - сообщили в Россельхознадзоре.