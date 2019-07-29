29.07.2019 | 11:43

В «Фаворите» встретили высоких гостей. Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина познакомили с благоустройством современного жилого микрорайона на Западной Поляне. Строительная группа «Рисан» не только возводит качественное жилье, но еще и создает комфортную среду.

«Мы сделали дорожки, где люди у нас катаются на роликах, велосипедах, машинках. У компании пять комплексных застроек, и каждая неповторима», - рассказал управляющий директор СГ «Рисан» Сергей Лисовол.

Здесь есть детские площадки с современным покрытием, игровые элементы, отвечающие требованиям безопасности, арт-объекты, комфортные зоны отдыха, спортивные поля и тренажеры. Под благоустройство задействовано больше двух с половиной гектаров.

Около восьми тысяч жителей - таков лимит этого жилого комплекса. По оценке спикера нижней палаты Федерального собрания, компания «Рисан» работает на опережение и ее «Фаворит» является одним из фаворитов не только в регионе.

«Вот этот тренд, который они используют, сейчас является приоритетным. И то, что здесь мы видим, это уровень мировой, это уровень лучших стандартов ведущих стран», - отметил Вячеслав Володин.

Такой современный комплексный подход к застройке микрорайонов, который демонстрирует «Рисан», по мнению председателя Госдумы, необходимо тиражировать по всей стране.