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Общество | Пензенцев предупредили о переезде врачей из амбулатории на Пионерской

29.07.2019|13:56
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В двухэтажном здании амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской, 4, начался капитальный ремонт.

Сейчас там демонтируют старые и укладывают новые кирпичные перегородки, расширяют помещения и дверные проемы. Все работы должны быть завершены в сентябре.

На время ремонта доктора переехали в соседнее здание, известное в народе как травмпункт. Они ждут пациентов на втором этаже.

«По окончании ремонтных работ на Пионерской, 4, вновь будут размещены кабинеты приема врачей общей практики», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В апреле прошлого года губернатор Иван Белозерцев при посещении амбулатории заявил о необходимости перенести туда травмпункт.

«Конечно, в таком состоянии (здания. - Прим. ред.) принимать людей нельзя. Люди обращаются с различными травмами... Принято решение сделать там травмпункт, отремонтировать, сделать кабинет неотложной помощи. Это практически центр города, и нужно вложить средства, отремонтировать в срочном порядке и создать условия для того, чтобы на этом месте в этом здании был хороший травмпункт с необходимым оборудованием», - отметил тогда глава региона.

Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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Гость|29.07.2019 14:16|

А разве это здание не ремонтировали несколько лет назад?

Гость|29.07.2019 14:18|

Гость писал(a):

А разве это здание не ремонтировали

penzainform.ru писал(a):

Сейчас там демонтируют старые и укладывают новые кирпичные перегородки, расширяют помещения и дверные проемы.

Имя: Гость
Комментарий:

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