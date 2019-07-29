29.07.2019 | 13:56

В двухэтажном здании амбулатории врачей общей практики на улице Пионерской, 4, начался капитальный ремонт.

Сейчас там демонтируют старые и укладывают новые кирпичные перегородки, расширяют помещения и дверные проемы. Все работы должны быть завершены в сентябре.

На время ремонта доктора переехали в соседнее здание, известное в народе как травмпункт. Они ждут пациентов на втором этаже.

«По окончании ремонтных работ на Пионерской, 4, вновь будут размещены кабинеты приема врачей общей практики», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В апреле прошлого года губернатор Иван Белозерцев при посещении амбулатории заявил о необходимости перенести туда травмпункт.

«Конечно, в таком состоянии (здания. - Прим. ред.) принимать людей нельзя. Люди обращаются с различными травмами... Принято решение сделать там травмпункт, отремонтировать, сделать кабинет неотложной помощи. Это практически центр города, и нужно вложить средства, отремонтировать в срочном порядке и создать условия для того, чтобы на этом месте в этом здании был хороший травмпункт с необходимым оборудованием», - отметил тогда глава региона.