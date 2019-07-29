29.07.2019 | 10:23

В понедельник, 29 июля, в Пензенской области стартовала горячая линия по вопросам качества и безопасности овощей и фруктов и срокам их годности.

Работники регионального управления Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих до 12 августа по телефонам: 8-800-707-64-22, (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр по круглосуточному номеру 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), специалисты которого отвечают без выходных на русском и английском языках.

Жителей региона проинформируют о выявленных в области фальсифицированных продуктах, всем обратившимся дадут рекомендации по здоровому питанию. Пензенцы смогут сообщить о подозрительных овощах и фруктах в торговых точках.

«Минимизация рисков для здоровья населения и защита потребителя от некачественного продукта и услуги является основной целью деятельности Роспотребнадзора. Одним из механизмов достижения этой цели является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.