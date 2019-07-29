Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|29 июл 2019|11:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Дождь |
  70.87  |  $  63.74
 

Общество | Пензенцам предлагают сообщать на горячую линию о подозрительных овощах

29.07.2019|10:23
Печать

В понедельник, 29 июля, в Пензенской области стартовала горячая линия по вопросам качества и безопасности овощей и фруктов и срокам их годности.

Работники регионального управления Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих до 12 августа по телефонам: 8-800-707-64-22, (8412) 66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45, перерыв с 12:00 до 12:45.

Кроме того, можно обратиться в Единый консультационный центр по круглосуточному номеру 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), специалисты которого отвечают без выходных на русском и английском языках.

Жителей региона проинформируют о выявленных в области фальсифицированных продуктах, всем обратившимся дадут рекомендации по здоровому питанию. Пензенцы смогут сообщить о подозрительных овощах и фруктах в торговых точках.

«Минимизация рисков для здоровья населения и защита потребителя от некачественного продукта и услуги является основной целью деятельности Роспотребнадзора. Одним из механизмов достижения этой цели является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия», - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|29.07.2019 10:39|

penzainform.ru писал(a):

Роспотребнадзора будут консультировать всех желающих до 12

После 12 уже можно подозрительными продуктами затариваться?

Гость|29.07.2019 10:41|

Сейчас покупал покупал огурцы в Магните, а один выскочил из ящика и убежал в подсобку! Очень подозрительный овощ!

Гость|29.07.2019 10:42|

Чо, куришь?

Гость|29.07.2019 10:44|

Поголовье конечно запредельное и штраф по 42 копейки с цыпленка.

Гость|29.07.2019 10:46|

Модерша ты достала своим стиранием постов. Все новости заполонила про полураздетых и озабоченных.

Гость|29.07.2019 10:49|

Огласите, пожалуйста, критерии подозрительности? Например, огурец разговаривает с вами на английском языке, это подозрительно?

Гость|29.07.2019 10:55|

Я огурцы использую как атрибуты в интим-магазине

Гость|29.07.2019 11:02|

Овощи какие то подозрительные, ну прям воОще все подозрительные и цены у них подозрительные, ну вооще у всех подозрительные. Скажите куда обратиться, только не в Кащенко.

Гость|29.07.2019 11:35|

Гость писал(a):

Я огурцы использую как атрибуты в интим-магазине
Есть в ассортименте с пупырышками и еще китайские загнутые с пупырышками.)))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!