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Общество | На набережной Суры в Пензе готовятся к установке уличной мебели

29.07.2019|09:33
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На набережной реки Суры в Пензе начали готовить основание для крепления уличной мебели. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. В воскресенье, 28 июля, он побывал на объекте и оценил ход благоустройства.

«Прогулялись по набережной. Многие ее критикуют, но надо понимать, что работы еще не завершены, постепенно пространство станет еще более привлекательным и удобным», - предупредил мэр своих подписчиков.

В верхней зоне планируется разместить 30 лежаков размером 2,5 на 5 метров, урны и другие элементы уличной мебели. Там проложат слаботочные сети для видеонаблюдения и Wi-Fi, а также наружные сети водоснабжения и водоотведения, поливочный водопровод с автоматизированной системой.

К середине июля работы по мощению верхней прогулочной зоны были выполнены на 30 процентов.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|29.07.2019 09:48|

А зачем все это?чтоб зимой в суру уплыло?

Гость|29.07.2019 09:49|

что они творят! Лежаки только к осени появятся, там уже холодно будет лежать, на зимовку в итоге отправят на хранение, к кому нибудь на дачу из мерии. Все 30 лежаков, а потом будут на них лежать и попивать коктейли.

Гость|29.07.2019 09:58|

А где глава города?что то давно не появлялся?пусть отчитаеться о проделанной работе

Гость|29.07.2019 09:58|

На серой,серой набережной стояли чёрные,чёрные столбы-виселицы.Шел 3 этап реконструкции,пере-реконструкции,пере-пере-реконструкции набережной,остался 1 месяц лета а воз и ныне там.Ждём выделение денег на 4 и 5 этап ,а так же на капитальный ремонт набережной перед президентскими выборами!

Гость|29.07.2019 09:59|

penzainform.ru писал(a):

постепенно пространство станет еще более привлекательным и удобным», - предупредил мэр
То есть мэр уверен, что уже сейчас ОНО привлекательно и удобно.

Гость|29.07.2019 10:03|

Зачем лежаки на набережной зимой? Лучше бы урные для мусора установили, да пустые бутылки из под распитого спиртного из реки повылавливали...

Гость|29.07.2019 10:04|

А кто помнит.., в каком году началась сия дивная эпопея.., под названием реконструкция набережной..?

Гость|29.07.2019 10:17|

Мне вот не понятно, они будут постоянно в пыли, кто их будет протирать, чтобы на них лежать? Эти лежаки зальют пивом, сладкой газировкой и т.д.

Гость|29.07.2019 10:21|

Гость писал(a):

Мне вот не понятно, они будут постоянно в пыли, кто их будет протирать, чтобы на них лежать? Эти лежаки зальют пивом, сладкой газировкой и т.д.
А как же везде если лавочки деревянные? Или ты дурачок?

Имя: Гость
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