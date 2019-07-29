29.07.2019 | 09:33

На набережной реки Суры в Пензе начали готовить основание для крепления уличной мебели. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев. В воскресенье, 28 июля, он побывал на объекте и оценил ход благоустройства.

«Прогулялись по набережной. Многие ее критикуют, но надо понимать, что работы еще не завершены, постепенно пространство станет еще более привлекательным и удобным», - предупредил мэр своих подписчиков.

В верхней зоне планируется разместить 30 лежаков размером 2,5 на 5 метров, урны и другие элементы уличной мебели. Там проложат слаботочные сети для видеонаблюдения и Wi-Fi, а также наружные сети водоснабжения и водоотведения, поливочный водопровод с автоматизированной системой.

К середине июля работы по мощению верхней прогулочной зоны были выполнены на 30 процентов.