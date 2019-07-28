28.07.2019 | 11:26

Пензенские дороги ремонтируются с отставанием от графика. Об этом заместитель главы администрации города Юрий Ильин заявил на еженедельном совещании с представителями подрядных организаций в субботу, 27 июля.

Сейчас работы ведутся на 20 объектах: улицах Суворова, Володарского, Кольцова, Большой Арбековской, Вяземского, Большой Бугровке, Антонова, Ерик, Ново-Казанской, Казанской, Полтавской, Крупской, Урожайной, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровской, Кижеватова и Вишневой.

Ремонтом занимаются фирмы «Автодорога», «Дорожный строитель», «Дорожное строительство» и «Пензадорстрой», уточнили в пресс-службе мэрии.

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», - предупредил Юрий Ильин.

Он также напомнил подрядчикам, что за работу им заплатят только после того, как они выполнят весь комплекс мероприятий: помимо укладки асфальтобетона и монтажа бортового камня, это еще и благоустройство объектов.