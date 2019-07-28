Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|28 июл 2019|11:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.22  |  $  64.07
 

Общество | О ремонте дорог в Пензе: Вышли, провели подготовку и бросили

28.07.2019|11:26
Печать

Пензенские дороги ремонтируются с отставанием от графика. Об этом заместитель главы администрации города Юрий Ильин заявил на еженедельном совещании с представителями подрядных организаций в субботу, 27 июля.

Сейчас работы ведутся на 20 объектах: улицах Суворова, Володарского, Кольцова, Большой Арбековской, Вяземского, Большой Бугровке, Антонова, Ерик, Ново-Казанской, Казанской, Полтавской, Крупской, Урожайной, Измайлова, Лядова, Нахимова, Кривозерье, Петровской, Кижеватова и Вишневой.

Ремонтом занимаются фирмы «Автодорога», «Дорожный строитель», «Дорожное строительство» и «Пензадорстрой», уточнили в пресс-службе мэрии.

«На многие объекты вышли, провели подготовку и бросили. Жители обращаются к нам по этому поводу, беспокоятся, что не успеете в сроки. Надо ускорить темпы и четко соблюдать график, активнее работать, пока позволяют погодные условия», - предупредил Юрий Ильин.

Он также напомнил подрядчикам, что за работу им заплатят только после того, как они выполнят весь комплекс мероприятий: помимо укладки асфальтобетона и монтажа бортового камня, это еще и благоустройство объектов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!