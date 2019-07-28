28.07.2019 | 14:22

«Мы сажаем, мы поливаем, мы ростим все. Вы понимаете, что такое 80-летней женщине полить эти все цветы? И вдруг решили на нашем этом садике сделать или стоянку, или футбольное поле», - пожаловалась жительница Пензы Нина Михайловна.

С решением не согласились жители третьего подъезда на Минской, 2. Они на огороженной, но доступной всем территории не один год выращивают различные насаждения, как однолетники, так и те, что годами радуют глаз.

К украшению зеленой зоны присоединились и другие жители. Не все из них трудятся на земле, но помогают хоть как-то.

«Жилец один (он торгует) нам такую сделал загородку. Игрушки мы убираем в подвал на зиму, чтобы их не замочило, это все с окон, из квартир. А Виктор Иванович занимается тут, у него свой огород», - рассказала и показала Нина Михайловна.

Начиналось все не с грядок, продолжает Виктор Иванович. Тут когда-то была спортплощадка.

«Я ее сделал. Волейбол сделал, теннис сделал. Как начали бить окна (она не по СниПу, она должна быть метров на 50 от дома), люди собрались с третьего подъезда, со второго, с четвертого и решили прикрыть это дело», - вспомнил Виктор Иванович.

Потому-то, говорят местные, и стали тут не мяч вверх подкидывать, а в землю вгрызаться лопатами. Нина Михайловна показала виноград и арбузы, из-за которых, по ее мнению, был поднят шум.

Мужчина из пятого подъезда приходил, с Виктором Ивановичем чуть не подрались. Тот убеждал, что сажает ягоды не для себя, а для людей, угощает и детей.

Но эти доводы, по словам жителей третьего подъезда, не подействовали, якобы соседи из другой части дома захотели использовать территорию иначе. Защитники зеленой зоны говорят, что будут стоять до конца, тем более что есть и свободная площадка в конце дома.