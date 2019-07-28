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Общество | Мэрия Пензы отреагировала на обшитые бумагой сиденья в автобусе № 82с

28.07.2019|10:22
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В мэрии Пензы прокомментировали «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон: к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.

«Проезд в транспорте подорожал, и сразу в автобусах отремонтировали покрытия сидений. Хорошо, что не стали откладывать на потом, а сделали сразу», - написал с иронией горожанин, обративший внимание на необычный способ обшивки.

В администрации областного центра уточнили, что автобусы, курсирующие между микрорайоном ГПЗ-24 и ТЦ «Мега Пенза», обслуживает ООО «Транспортная компания «Дилижанс».

«По информации перевозчика, ответственными лицами предприятия проведен осмотр технического состояния автобусов большого класса маршрута № 82с, в том числе состояния обшивки сидений. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», - говорится в документе за подписью начальника управления транспорта и связи Юлии Ереминой.

Источник — фото Петра Артамонова
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Гость|28.07.2019 10:46|

penzainform.ru писал(a):

«По информации перевозчика, ответственными лицами предприятия проведен осмотр технического состояния автобусов большого класса маршрута № 82с, в том числе состояния обшивки сидений. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», - говорится в документе за подписью начальника управления транспорта и связи Юлии Ереминой.
А Ерёмина совместно с сотрудниками ГИБДД не хотят на автобусах Дилижанса глубину протектора на резине померить?У нас не Формула-1 что бы на сликах ездить.

Гость|28.07.2019 10:55|

penzainform.ru писал(a):

в том числе состояния обшивки сидений. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», -
Они с этими заплатками ездят уже больше года. Получается осмотр все это время не проводился?

Гость|28.07.2019 11:16|

Гость писал(a):

Они с этими заплатками ездят уже больше года. Получается осмотр все это время не проводился?
Значительно больше.Автобусы сильно б/у.

Имя: Гость
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