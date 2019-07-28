28.07.2019 | 10:22

В мэрии Пензы прокомментировали «ноу-хау» в автобусе № 82с. Там необычным способом «облагородили» салон: к сиденьям с облупившейся обшивкой скотчем приклеили бумажные листы.

«Проезд в транспорте подорожал, и сразу в автобусах отремонтировали покрытия сидений. Хорошо, что не стали откладывать на потом, а сделали сразу», - написал с иронией горожанин, обративший внимание на необычный способ обшивки.

В администрации областного центра уточнили, что автобусы, курсирующие между микрорайоном ГПЗ-24 и ТЦ «Мега Пенза», обслуживает ООО «Транспортная компания «Дилижанс».

«По информации перевозчика, ответственными лицами предприятия проведен осмотр технического состояния автобусов большого класса маршрута № 82с, в том числе состояния обшивки сидений. Выявленные недостатки будут устранены в кратчайшие сроки», - говорится в документе за подписью начальника управления транспорта и связи Юлии Ереминой.