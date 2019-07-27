27.07.2019 | 18:04

«Я очень рад, что поеду. На самом деле это будет моя первая поездка в Москву, я даже никогда Красную площадь не видел. А тут еще увижу таких звезд, которые там будут выступать. Я очень рад, я люблю вашу радиостанцию, слушаю каждый день!» - признался горожанин.

Так собиралась команда пензенских слушателей радиостанции номер один в России. В течение нескольких недель на волне 103.8 диджеи Европы Плюс Пенза разыгрывали путевки в Москву и возможность оказаться в фан-зоне.

«Сотни тысяч поклонников популярной музыки соскучились по жаркому летнему open air Europa Plus Live, потому что в прошлом году в связи с чемпионатом мира по футболу «Лужники» были для нас закрыты», - пояснил диджей Европы Плюс Пенза Артур Меньшов.

В 2019-м самый большой стадион в России вновь превратится в гигантский танцпол, на котором будут зажигать и пензенцы. 40 человек отправились в live tour, чтобы своими глазами увидеть выступления звезд отечественной и зарубежной эстрады.

«Конечно же, Zivert хочу послушать, здорово поет девчонка, я прямо тащусь от нее! Все здорово, музыки там будет много. Надеюсь, мы хорошо отдохнем и проведем время, это все-таки Европа Плюс. Я думаю, все будет супер!» - отметил победитель акции Европы Плюс Алексей Аксенов.

«В первую очередь Arash, по-восточному и очень заводит», - рассказала Елена Киселева.

«Мы любим музыку, мы будем там отдыхать, будет супер! Будем танцевать по полной!» - поделились победительницы акции Европы Плюс Олеся Ближнева и Надежда Нефедьева.

Europa Plus Live проходит в столице уже в одиннадцатый раз. На огромной сцене два десятка популярных исполнителей, киловатты света и звука.

Более подробно о грандиозном шоу в «Лужниках» расскажут в ближайших выпусках «Наших новостей».