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Общество | В Пензе волонтеры собирают истории о медсестрах времен войны

26.07.2019|18:27
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Рассказы о подвигах пензенских медицинских сестер во время Великой Отечественной войны войдут в сборник, он станет итогом масштабной работы школьников над волонтерским социальным проектом «Сестричка». Его основная задача - патриотическое воспитание молодежи, знакомство с земляками, которые внесли вклад в Великую Победу.

«Список есть, пока не очень большой, пока что мы в поисках. Когда будет достаточное количество людей и достаточный список, мы начнем ходить и расспрашивать», - рассказала автор проекта Варвара Рыжонина.

Конечно, сестричек (так их ласково называли бойцы) в живых немного, но остались родственники, которые могут рассказать волонтерам о своих героинях. Наставлять и помогать молодежи будут представители ветеранских организаций, коллективы учреждений здравоохранения.

«Незаметна роль медицинской сестры, которая вытаскивала с поля боя, которая оказывала первичную медицинскую помощь, которая выхаживала наших пациентов в условиях догоспитальных. Вот о них известно очень мало», - отметила зам. главного врача областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Татьяна Рыжонина.

Также волонтеры планируют пройти с портретами врачей, медсестер, санитаров в «Бессмертном полку» 9 мая следующего года.

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Гость|26.07.2019 19:22|

А как связаться с этими волонтерами? Есть информация.

Гость|26.07.2019 20:04|

Я один раз когда была медсестрой чуть не забеременела.

Имя: Гость
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