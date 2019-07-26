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Общество | В Пензе оштрафовали главного врача областной станции скорой помощи

26.07.2019|16:07
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Не поторопилась скорая помощь ответить женщине, потерявшей мужа. После поминок вдова официально сделала запрос о том, как в трагический для ее семьи момент работала неотложка. Обращение гражданки имело все законные основания и не претендовало на разглашение врачебной тайны.

«Она просила предоставить сведения о количестве специализированных бригад скорой медицинской помощи, дежуривших в день смерти ее родственника. Вместе с тем по данному обращению заместителем главного врача ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» ответ дан не на все доводы, а именно не указано количество бригад, дежуривших в указанный день», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Светлана Сидорова.

Таким образом, представитель медицинского учреждения нарушил правила реагирования на обращения граждан.

«Виновное лицо привлечено к административной ответственности по статье 5.59 КоАП, ему назначен штраф в размере 5 000 рублей», - добавила Светлана Сидорова.

В этом году Ленинской прокуратурой Пензы в отношении должностных лиц было возбуждено семь административных дел за то, что чиновники нарушили порядок рассмотрения обращений граждан.

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