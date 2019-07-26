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Общество | В детской областной больнице появился новый аппарат для вентиляции легких

26.07.2019|10:21
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В Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н. Ф. Филатова - в отделение анестезиологии и реанимации - поступил новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких.

«К нам доставляют самых сложных детей, находящихся порой в тяжелейших критических состояниях. Еще один аппарат ИВЛ в линейке оборудования нашего лечебного учреждения, конечно, необходим», - отметил главный врач больницы Максим Баженов.

Новый аппарат стоит более 2 млн рублей, он предназначен для стабилизации дыхания пациентов старшей возрастной группы.

«Его работа основана на последних технологических разработках в области жизнеобеспечения юных пациентов и адекватной респираторной поддержки», - подчеркнули в пресс-службе регионального минздрава.

Среди достоинств аппарата - легкое управление, мобильность и готовность к проведению сложных реанимационных мер даже в случае проблем с электропитанием.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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