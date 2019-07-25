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Общество | В Пензенской области за неделю от клещей пострадали 175 человек

25.07.2019|17:41
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В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 175 человек, среди них 50 – это дети до 14 лет.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, всего с начала сезона активности членистоногих с их укусами к медикам обратились 1 686 человек, из них 513 детей. Всем была оказана стандартная помощь.

За неделю на возбудителей иксодового клещевого боррелиоза лаборатории проверили 124 кровососа, снятых с людей, в 15 случаях (16,7%) результаты проб оказались положительными.

Принести клещей на исследование можно по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 36, с 8:30 до 16:00 в будни.

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