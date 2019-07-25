25.07.2019 | 14:45

Засуха нанесла сельскому хозяйству Пензенской области ущерб в размере около 500 миллионов рублей. Погиб урожай на площади 68,2 тыс. га. Об этом на заседании в правительстве в четверг, 25 июля, рассказал министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

По его словам, по каждому полю составлен акт, все документы собраны и представлены в Минсельхоз РФ. Ожидается, что аграрии получат компенсацию.

Тем не менее надежды на неплохой урожай остаются. Земледельцам предстоит убрать почти 800 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, а также 267,5 тысячи га подсолнечника, 60,1 тысячи га сахарной свеклы, 29,7 тысячи га картофеля и 6,4 тысячи га овощей.

Аграрии планируют собрать 1,6 миллиона тонн зерна, столько же сахарной свеклы, 400 тысяч тонн масличных культур, 474,5 тысячи тонн картофеля и 147,5 тысячи тонн овощей.

«Уборочная кампания стартовала. На вчерашний день намолочено 230 тысяч тонн при урожайности 25 тонн с гектара. Мы сделали все необходимое, чтобы получить достойный урожай. Посевная площадь увеличилась на 37 тысяч га, внесены минеральные удобрения, 315 единиц техники приобрели сельхозпроизводители при поддержке государства. Для сохранения урожая действуют 21 элеватор и складские помещения», - доложил министр.

Новый урожай загрузит увеличившиеся мощности перерабатывающих компаний, а излишки будут экспортироваться.