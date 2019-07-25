25.07.2019 | 11:17

В Пензе ежедневно проходят рейды по местам несанкционированной торговли. В обходах участвуют представители администрации и правоохранительных органов.

Во вторник, 23 июля, комиссия побывала в Железнодорожном районе. Точки незаконной торговли участники рейда нашли на Антонова, 9; Измайлова, 26; Ново-Казанской, 12, и Ушакова, 2а.

На предлагаемые покупателям овощи, фрукты и бахчевые не было документов, подтверждающих их качество, у продавцов отсутствовали медицинские книжки и договоры с администрацией города на право торговли на муниципальном земельном участке.

В среду, 24 июля, точки несанкционированной торговли выявили на проспекте Победы и на дороге-дублере улицы Окружной. Там осуществлялась продажа овощей и фруктов, а также трикотажных изделий, сообщили в пресс-службе мэрии.

На коммерсантов составили административные протоколы и предложили им перенести торговые точки на организованные площадки, ярмарки и рынки города.