Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|12:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
  70.47  |  $  63.33
 

Общество | В Пензе выявили еще несколько точек нелегальной торговли арбузами

25.07.2019|11:17
Печать

В Пензе ежедневно проходят рейды по местам несанкционированной торговли. В обходах участвуют представители администрации и правоохранительных органов.

Во вторник, 23 июля, комиссия побывала в Железнодорожном районе. Точки незаконной торговли участники рейда нашли на Антонова, 9; Измайлова, 26; Ново-Казанской, 12, и Ушакова, 2а.

На предлагаемые покупателям овощи, фрукты и бахчевые не было документов, подтверждающих их качество, у продавцов отсутствовали медицинские книжки и договоры с администрацией города на право торговли на муниципальном земельном участке.

В среду, 24 июля, точки несанкционированной торговли выявили на проспекте Победы и на дороге-дублере улицы Окружной. Там осуществлялась продажа овощей и фруктов, а также трикотажных изделий, сообщили в пресс-службе мэрии.

На коммерсантов составили административные протоколы и предложили им перенести торговые точки на организованные площадки, ярмарки и рынки города.

Источник — фото penza-gorod.ru
0
0
0
0
 
Гость|25.07.2019 11:49|

Администрация Ленинского района г. Пензы не реагирует на обращения граждан о ежедневной торговле овощами, фруктами, ягодами в неразрешенном для торговли месте - на ул. Суворова у остановки общественного транспорта "Рембыттехника",на тротуаре, рядом с дорогой с интенсивным автомобильным движением, выхлопными газами. Торгует с утра до вечера сверхнаглый мужчина, хамит, скверноловит, пристает к проходящим мимо женщинам.

Гость|25.07.2019 11:49|

penzainform.ru писал(a):

На коммерсантов составили административные протоколы и предложили им перенести торговые точки на организованные площадки, ярмарки и рынки города.
А продукцию, на которую не было документов, подтверждающих их качество, не изъяли. Получается цель этих рейдов собрать штрафы, а не забота о здоровье граждан.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!