25.07.2019 | 11:46

В Пензенской области индивидуальный предприниматель поплатился за неправильное оборудование птичника. Нарушение выявил инспектор Россельхознадзора во время внеплановой проверки.

Мужчина разводил домашнюю птицу в селе Чемодановка Бессоновского района, а затем продавал ее всем желающим.

«Часть окон в помещениях для содержания птицы не оборудована рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы, что могло стать причиной возникновения и распространения заболеваний, в том числе общих для человека и животных», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Инспектор усмотрел в отсутствии защиты от пернатых дикарей нарушение закона «О ветеринарии» и других правил. В итоге птицевода оштрафовали на 3 000 рублей, провели с ним беседу и выдали предписание на устранение нарушения.