25.07.2019 | 16:57

ООО «ТНС энерго Пенза» постоянно контролирует качество работы клиентских сервисов и изучает степень удовлетворенности потребителей от их использования.

Специалисты компании проанализировали данные об обращениях и вопросах клиентов, поступающих на телефонный номер контактного центра компании (8412) 98-78-48 в I полугодии.

За шесть месяцев операторы центра дали клиентам 42 488 консультаций по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, - это более 7 000 звонков ежемесячно.

Самым частым поводом для обращения стали вопросы по расчетам в квитанции - 23% от общего числа. 19% позвонивших воспользовались возможностью передачи показаний приборов учета, а темой задолженности по лицевому счету интересовались 10% абонентов.

Клиентов компании также интересовали порядок действий в случае передачи неверных показаний счетчика, список документов для открытия, переоформления или внесения изменений в лицевой счет и другие вопросы.

При этом ежемесячно в среднем 650 потребителей используют сервис передачи показаний прибора учета в автоматическом режиме путем набора на клавиатуре телефона.

Напомним: также в автоматическом режиме - круглосуточно и без необходимости ожидания ответа оператора - можно проверить баланс лицевого счета, получить справку о способах и вариантах оплаты, адресах центров обслуживания клиентов, телефонах аварийной службы и состоянии своего прибора учета электроэнергии.

Анализ оценок качества консультаций, выставляемых клиентами по окончании разговора, свидетельствует о высокой удовлетворенности звонивших полученными услугами - более 93% оценок относятся к категории «отлично».

Телефон контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза» - 8(8412) 98-78-48. Специалисты всегда готовы помочь клиентам компании по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.