24.07.2019 | 12:53

Житель Республики Чувашии выставил 19-летнюю пензячку с ребенком на улицу. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Девушка, зарегистрированная в одном из районов региона, временно жила в квартире отчима в Чебоксарах. Родная мать бросила ее и двоих своих малолетних детей и исчезла. В июне девушка сама, будучи не замужем, родила мальчика, и отчим выгнал ее из дома.

Вскоре мать с младенцем оказались в городской детской клинической больнице Чебоксар, откуда и поступил сигнал пензенскому омбудсмену. Доктора попросили Елену Столярову оказать содействие в определении условий для содержания ребенка.

Уполномоченный связалась с молодой мамой по телефону, разъяснила ей ее права на социальные выплаты и меры соцподдержки при возвращении в Пензенскую область.

«Также она передала информацию главе района и специалистам социальной службы для принятия необходимых мер по защите прав новорожденного ребенка и его матери», - сообщается на сайте детского омбудсмена.