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Общество | «Т Плюс» просит пензенцев быть осторожными вблизи мест ремонта

24.07.2019|13:22
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Специалисты Мордовского филиала «Т Плюс» и АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» попросили жителей города проявлять повышенную бдительность при нахождении вблизи объектов ЖКХ. Это наиболее актуально во время подготовки теплосетевой инфраструктуры Пензы к отопительному сезону.

С мая в областном центре проходят гидравлические испытания теплосетей, которые позволят проверить готовность трубопроводов отопления горячего водоснабжения к отопительному сезону, выявить и заменить слабые участки.

«Просим ни в коем случае не находиться около мест перекладки, не пролезать через ограждения, обращать внимание на предупредительные знаки. Перед началом каникул в школах города прошли уроки безопасности. Считаю нелишним еще раз напомнить родителям о внимании к времяпровождению детей. Соблюдая безопасность, вы оградите их от нежелательных последствий!» - обратился к жителям областного центра технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Энергетики напомнили горожанам, что в случае обнаружения мест выхода на поверхность и разлива теплоносителя, парения из подвальных помещений, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия об этом можно сообщить по телефону контакт-центра (8412)32-90-21.

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