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Общество | Механик «Пензанефтепродукта» заплатит за нарушения при перевозке бензина

24.07.2019|13:21
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Железнодорожный районный суд г. Пензы рассмотрел жалобу механика по ремонту автомобилей АО «Пензанефтепродукт» на постановление Нижне-Волжского управления Ространснадзора, которым он за нарушение правил перевозки опасных грузов был оштрафован на 15 000 рублей.

15 января проверяющие выяснили, что механик не выполнил обязанности, предусмотренные Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов и должностной инструкцией.

Он допустил перевозку 5,9 т бензина из Пензы в Нижний Ломов на Volvo в составе прицепа БЦМ, хотя электрооборудование на нем (осветительный прибор и его выключатель, установленные в технологическом отсеке для слива нефтепродуктов) не отвечало необходимым требованиям.

Механик обратился в суд с жалобой и сообщил, что транспортное средство соответствовало условиям, предписанным европейским соглашением. Это подтверждается свидетельством о допуске машины к перевозке опасных грузов, которое он продлил 21 декабря 2018 года до 21 июня 2019-го.

Мужчина попросил постановление отменить, а производство по делу прекратить. Само же нарушение, по его мнению, является малозначительным, так как он не проявил пренебрежительного отношения к охраняемым нормам и имел все основания полагать, что электрооборудование им соответствует.

Изучив материалы дела и доводы жалобы, суд посчитал вынесенное Ространснадзором постановление законным, а оснований для его отмены или изменения не нашел.

Довод же о малозначительности нарушения не был принят во внимание. Перевозка опасных грузов при игнорировании правил может создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде.

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