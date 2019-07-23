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Общество | Жители Пензы задолжали 78 млн рублей за тепло минувшей зимой

23.07.2019|09:43
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Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подготовил свыше 10 000 заявлений на выдачу судебных приказов на сумму 78 млн рублей. Это долги жителей за тепловую энергию, образовавшиеся в минувший осенне-зимний период.

В настоящее время порядка 7 000 судебных приказов уже направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.

«Поставщик ресурсов настоятельно рекомендует жителям Пензы оплатить долги за потребленную в прошлом сезоне тепловую энергию. К недобросовестным клиентам мы будем продолжать применять все законодательно возможные меры воздействия, начиная с начисления пени за отсутствие своевременной оплаты, судебно-исковой работы, взыскания долгов на основании судебных приказов, ареста имущества должников, списания с банковских счетов», - предупредил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

К тому же наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги может стать препятствием для выезда за границу.

Для урегулирования ситуации и заключения соглашения о рассрочке жителям Пензы необходимо обращаться в офис обслуживания клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» или по телефону контакт-центра +7 (8412) 32-90-21.

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