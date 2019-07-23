23.07.2019 | 18:01

Октябрьский районный суд принял решение взыскать с областного онкологического диспансера крупную сумму за ошибочно поставленный диагноз.

В апреле 2015 года житель региона обратился в больницу с жалобами на боли в позвоночнике и ногах. Врачи нашли метастазы в костях и 25 июня поставили неутешительный диагноз «рак четвертой стадии». Они уточнили, что жить пациенту осталось не больше месяца.

Несмотря на такое заявление, мужчина жив до сих пор, его признали инвалидом первой группы. Через два года, после сдачи анализов для повторного обследования, ревматолог выявил у него диффузный остеопороз второй степени. Как оказалось, онкологии у мужчины не было.

Из-за неверно определенного диагноза пациент долгое время никак не лечился от остеопороза. Более того, ему назначали препараты для лечения псориаза, которые нельзя принимать при остеопорозе. Все это привело к переломам позвоночника и еще более тяжелой инвалидности.

За допущенную докторами ошибку мужчина потребовал взыскать с онкодиспансера компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Представительница медицинского учреждения иск не признала, заявив, что остеопороз у пациента выявили еще в 2011 году, но его никто не лечил.

При вынесении решения суд опирался на мнение эксперта, согласно которому онкологическое заболевание самостоятельно излечиться не могло. И раз сейчас его нет, значит, в 2015 году постановка данного диагноза была ошибочной.

В итоге с областного онкодиспансера в пользу пациента, несколько лет жившего в ожидании смерти, взыскали 90 000 рублей.