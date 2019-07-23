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Общество | Названа причина автомобильного затора на трассе М5 в Чемодановке

23.07.2019|10:46
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Утром во вторник, 23 июля, на федеральной трассе М5 «Урал» в селе Чемодановка образовалась большая пробка в направлении Пензы.

По сведениям автомобилистов, попавших в затор, машины стоят «от «Лукойла» со стороны Кузнецка до чемодановской птицефабрики».

В ФКУ «Поволжуправтодор» объяснили, что на участке с 645-го по 657-й километр ремонтируется проезжая часть, сейчас завершается укладка верхнего покрытия дорожного полотна, скорость движения транспорта ограничена до 40 км/ч.

«Поволжуправтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - предупредила специалист по связям с общественностью ФКУ Ирина Никитина.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|23.07.2019 11:05|

Цыгане возвращаются :)

Гость|23.07.2019 11:36|

Цыгане шумною толпой по Чемодановке кочуют...

Имя: Гость
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