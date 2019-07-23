23.07.2019 | 10:46

Утром во вторник, 23 июля, на федеральной трассе М5 «Урал» в селе Чемодановка образовалась большая пробка в направлении Пензы.

По сведениям автомобилистов, попавших в затор, машины стоят «от «Лукойла» со стороны Кузнецка до чемодановской птицефабрики».

В ФКУ «Поволжуправтодор» объяснили, что на участке с 645-го по 657-й километр ремонтируется проезжая часть, сейчас завершается укладка верхнего покрытия дорожного полотна, скорость движения транспорта ограничена до 40 км/ч.

«Поволжуправтодор» просит с пониманием отнестись к временным неудобствам, учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков», - предупредила специалист по связям с общественностью ФКУ Ирина Никитина.