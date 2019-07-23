23.07.2019 | 15:18

Звонки в городскую аварийную службу от жителей нескольких домов на улице 8 Марта поступали с раннего утра. Кто-то, проснувшись, обнаружил, что струйка воды становится все тоньше, кто-то вообще не успел принять душ. Некоторые лишились услуги еще в понедельник, 22 июля. Проблемы в домах № 7, 9, 25, магазине и 22-м детском саду.

«Я сейчас сама ходила, смотрела, где разрыто. Не нашла. Наш дом тупиковый, и там ничего не разрыто нигде», - рассказала женщина.

Жительница дома № 9 раскопки не сможет заметить, пояснили приехавшие к 7-му строению рабочие горводоканала. Предположительно, там в подвале случился прорыв магистральных труб.

По данным городской аварийной службы, некоторое время ушло на то, чтобы разобраться, кто должен устранять проблему: управляющая компания, ведь она отвечает за то, что внутри здания, или ресурсник - сети не относятся к дому, их просто проложили в советское время не очень удачно, не рядом с многоэтажкой, а под ней.

«Говорят, в этом доме что-то делают, а где? В 7-м доме, может, трубы меняют, не знаю. Но надо было предупредить, мы бы хоть налили холодной воды», - подчеркнула горожанка.

Ситуация становится еще более непонятной, учитывая, что не все жители дома, где произошла авария, в курсе случившегося.

«У нас была в третьем подъезде», - отметила пензячка.

На 8 Марта, 25, также не все жители остались без питьевой.

«Не знаю, у нас и вчера была. У меня соседка с первого подъезда спрашивает, когда воду дадут, а у нас есть и не кончалась», - поделилась пенсионерка.

Выяснилось, что проблемы жителей 25-й многоэтажки не связаны с утечкой под 7-м домом. В нем аварии на внутренних сетях в двух подъездах сразу. Специалисты работают, и все не так страшно, как две недели назад, когда двор затопило из-за фонтана, который бил около суток. Кстати, через несколько дней после ремонтных работ потекло снова. Коммунальщики опять приезжали рыть.