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Общество | В Пензенской области небогатым семьям помогут подготовить детей к школе

22.07.2019|09:41
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В преддверии начала учебного года в Пензенской области пройдет традиционная благотворительная акция: малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 22 июля.

«Малообеспеченные семьи нуждаются в поддержке. Их списки надо уточнить и работать неформально», - подчеркнул глава региона.

По его мнению, семьи должны знать, куда и к кому обратиться.

«И даже тогда, когда не обращаются, социальные службы и отделы образования должны сами к ним прийти и предложить помощь в подготовке детей к школе», - распорядился Иван Белозерцев.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|22.07.2019 10:17|

Подарки детям будут с логотипом Единой России или от всех партий?

Гость|22.07.2019 10:26|

Гость писал(a):

Подарки детям будут с логотипом Единой России или от всех партий?
с ликом почетного пензюка.

Гость|22.07.2019 12:30|

Где социальная служба должна взять средства на эту помощь, в бюджете это не предусмотрено, а со слов "спонсоров" - это вымогательство.А за вымогательство - статья!? не во всех районах предприниматели охотно оказывают безвозмездную помощь

Гость|22.07.2019 13:21|

Так малообеспеченным или как в названии статьи небогатым.???

Имя: Гость
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