22.07.2019 | 09:41

В преддверии начала учебного года в Пензенской области пройдет традиционная благотворительная акция: малообеспеченным семьям помогут собрать детей в школу. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев в понедельник, 22 июля.

«Малообеспеченные семьи нуждаются в поддержке. Их списки надо уточнить и работать неформально», - подчеркнул глава региона.

По его мнению, семьи должны знать, куда и к кому обратиться.

«И даже тогда, когда не обращаются, социальные службы и отделы образования должны сами к ним прийти и предложить помощь в подготовке детей к школе», - распорядился Иван Белозерцев.