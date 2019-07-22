22.07.2019 | 14:11

2020 год в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне объявлен в России Годом памяти и славы. В Пензенской области должны разработать и подготовить ряд приуроченных к этому мероприятий, распорядился губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 22 июля.

Ответственным за работу оргкомитета назначен заместитель председателя правительства Олег Ягов.

«Районы должны иметь свои планы и принимать самые активное участие», - акцентировал внимание глава региона.

Работа будет вестись по трем направлениям. Первое - здоровье ветеранов войны и трудового фронта. «Их осталось мало и с каждым месяцем становится все меньше. По линии минздрава надо подготовить предложения, чтобы не ждать, когда ветераны сами обратятся, а предлагать им обследование на дому, приглашать в лечебные учреждения, пролечивать», - отметил Иван Белозерцев.

Второе направление - мемориальные объекты и их состояние. «Мы уделяем им внимание, но не все приведены в порядок. Надо привлекать к этому школьников, студентов, бизнес, выделять бюджетные средства», - поручил губернатор.

Третье направление - это патриотическая работа с молодежью, вовлечение как можно большего числа учащихся в изучение истории Великой Отечественной войны, подвига советского народа.