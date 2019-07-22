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Общество | В Пензенской области начнут подготовку к Году памяти и славы

22.07.2019|14:11
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2020 год в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне объявлен в России Годом памяти и славы. В Пензенской области должны разработать и подготовить ряд приуроченных к этому мероприятий, распорядился губернатор Иван Белозерцев на планерке в понедельник, 22 июля.

Ответственным за работу оргкомитета назначен заместитель председателя правительства Олег Ягов.

«Районы должны иметь свои планы и принимать самые активное участие», - акцентировал внимание глава региона.

Работа будет вестись по трем направлениям. Первое - здоровье ветеранов войны и трудового фронта. «Их осталось мало и с каждым месяцем становится все меньше. По линии минздрава надо подготовить предложения, чтобы не ждать, когда ветераны сами обратятся, а предлагать им обследование на дому, приглашать в лечебные учреждения, пролечивать», - отметил Иван Белозерцев.

Второе направление - мемориальные объекты и их состояние. «Мы уделяем им внимание, но не все приведены в порядок. Надо привлекать к этому школьников, студентов, бизнес, выделять бюджетные средства», - поручил губернатор.

Третье направление - это патриотическая работа с молодежью, вовлечение как можно большего числа учащихся в изучение истории Великой Отечественной войны, подвига советского народа.

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Гость|22.07.2019 14:31|

Ну что сказать: без панихид и крестных ходов не обойдёмся...

P.S. На бордюрах ещё можно писать "трофей", "можем повторить" ну и т.п.

Гость|22.07.2019 14:33|

Иван Александрович, а 22 июня запретите всем улыбаться. Вы же это так "хорошо" умеете - запрещать...

Гость|22.07.2019 14:34|

так танк заведут или нет? чота про танк ни слова не сказано...

Гость|22.07.2019 16:03|

ну зачем вы издеваетесь над нормальным поручением. Что не так?

Гость|22.07.2019 16:09|

penzainform.ru писал(a):

Их осталось мало и с каждым месяцем становится все меньше.
А всё никак не пропадают, даже больше становится.

Гость|22.07.2019 16:18|

75 годиков будет как закончилась в мае 1945 года. и если кого то с января по май 1945 г. призвали в 18 лет на ВОВ то самому молодому ветерану ВОВ будет 93 а самому старому 97.

Гость|22.07.2019 16:23|

В 2045 9 мая будет 100 лет интересно будут ли живые ветераны ВОВ и трудового фронта?

Гость|22.07.2019 16:24|

Гость писал(a):

В 2045 9 мая будет 100 лет интересно будут ли живые ветераны ВОВ и трудового фронта?
Будут. Со справками лично от Сталина и Жукова.

Имя: Гость
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