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Общество | В пензенских колониях заключенные сыграли в шахматы и «Что? Где? Когда?»

22.07.2019|16:14
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Более 700 осужденных, отбывающих наказание в колониях Пензенской области, сыграли в шахматы. Массовая игра была посвящена Международному дню шахмат. Акция дала старт всероссийскому чемпионату, который пройдет в три этапа до конца года.

«Шахматы - одно из самых популярных увлечений среди осужденных. В каждой колонии успешно функционируют кружки, проводятся турниры, библиотеки пополняются специализированной литературой», - рассказал заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Максим Михайлюк.

Кроме того, в колонии № 7 прошла еще одна интеллектуальная игра - «Что? Где? Когда?». В ней приняли участие три команды осужденных молодого возраста, которые в течение одной минуты должны были ответить на 32 различных вопроса.

«Эта игра позволяет в досуговой форме популяризировать изучение истории, биологии, экономики, географии России среди молодежи», - сообщили в пресс-службе УФСИН.

Также осужденные готовятся показать в Москве спектакль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс среди творческих коллективов исправительных колоний страны пройдет в столице в сентябре.

Источник — фото 58.фсин.рф
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Гость|22.07.2019 16:33|

весело у них

Гость|22.07.2019 16:34|

и не скучно

Гость|22.07.2019 16:48|

А петухи где были во время игры?

Имя: Гость
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