22.07.2019 | 17:33

«Сами трубы - срок службы у них дольше и тепловые потери меньше, это как бы следующий уровень. Нравятся», - отметил директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

Ходом работ и их качеством он доволен. Ремонт тепловых сетей в середине лета в самом разгаре. Из 11 участков, которые перекладывают в этом году, уже четыре завершены. Еще на шести избавляются от изношенных старых труб и прокладывают современные.

На финальной стадии готовности объект на проспекте Победы. Довольно протяженный - 230 метров - и сложный.

«Мы не вскрывали полотно, не вскрывали проезжую часть и тепловые сети свои протянули под полотном, методом прокола», - пояснил Андрей Ванин.

Таким же способом делали и на другом участке на проспекте Победы. Там работы завершены.

«Нарушений сроков нет, в этом году даже больше чем 14 дней отключений по теплу нет - это очень важно, это один из критериев оценки работы теплосети», - сообщил технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

В 2019-м в реконструкцию теплотрасс компания вкладывает 260 миллионов рублей, еще 80 - на текущий ремонт. Его проводят там, где после гидравлических испытаний выявляют дефекты.

Уже более 70% сетей опрессованы и готовы к предстоящему отопительному сезону.