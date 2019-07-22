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Общество | Спортсмен о турнире по фитбоксу в Спутнике: Это драйв и адреналин

22.07.2019|17:17
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Город Спутник – район молодых, активных и спортивных людей. Именно поэтому в минувшие выходные здесь устроили турнир по фитбоксу.

Это сравнительно новое спортивное направление привлекает все больше сторонников своей зрелищностью и пользой для здоровья.

«Фитбокс дает возможность заниматься своим здоровьем. Спортсмены не курят, не пьют, не нюхают наркотики. Это основа правильного воспитания детей», - подчеркнул судья международной категории Нарулла Коньков.

Соревнования проходили на фонтанной площади, в них участвовали более 30 спортсменов из Пензы и Заречного.

«Это драйв, адреналин. Мне нравится каждый раз выходить на ринг. Новые противники - это новые ощущения», - поделился участник турнира Максим Гостюнин.

Зрители увидели яркие поединки в различных весовых категориях, среди любителей и профессионалов, мужчин и женщин. Сюрпризом организаторов стал конкурс «Здесь и сейчас». Тем, кто сидел на трибунах, предложили бросить вызов себе и окружающим, выйти на ринг - и победить.

Турнир завершился, но уже в следующую субботу любителей мужского спорта ждут новые соревнования.

«На этой же площадке пройдет турнир по смешанным боевым единоборствам серии GFC», - сообщил управляющий академией Fight Nights Тимур Гарасиев.

Кроме того, продолжается подготовка ко дню рождения Города Спутника, который завершится межрегиональным фестивалем фейерверков. С программой масштабного праздника можно ознакомиться на сайте penza-sputnik.ru.

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