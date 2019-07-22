22.07.2019 | 10:53

В понедельник, 22 июля, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе на планерке в правительстве рассказал о том, на какой стадии сейчас находится проект сквера рядом с памятником Победы.

«Проект подготовлен, на градсовете посмотрели его, были вопросы по организации небольших сухих бассейнов - фонтанов. Сейчас документация находится в экспертизе, выходит из нее - и мы готовимся приступить к работе», - сообщил Леонид Иоффе.

«Неуверенно докладываете, значит, не готовы. Месяца полтора не возвращались к этой теме. Должно быть понимание готовности проекта и цены вопроса, нужна большая организационная работа», - заметил губернатор Иван Белозерцев.

По словам архитектора, сейчас нужно разработать монументальный художественный образ стелы, это заложено в смете и в ближайшее время с Союзом художников будет прорабатываться.

«Вы затянули творческий процесс, а времени нет у нас с вами. Надо, чтобы два-три варианта художники предложили, мы могли разместить их в СМИ и наши граждане выбрали. Давайте завершать творческий поиск, он у нас с вами затянулся», - нацелил губернатор.

Ранее сообщалось, что стела станет центром реконструированного сквера и будет выполнена в виде либо двух полуколец - знамен фронтов (что позволит уместить больше имен героев Великой Отечественной войны), либо единого Знамени Победы. В сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы появится парковка. Музей военной техники переместят к ограждению станции скорой медицинской помощи.

Стела получит название «А мы из Пензы». Губернатор предложил так же именовать сам сквер.