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Общество | Пензенцам предстоит решить, какой будет стела в сквере у памятника Победы

22.07.2019|10:53
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В понедельник, 22 июля, главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе на планерке в правительстве рассказал о том, на какой стадии сейчас находится проект сквера рядом с памятником Победы.

«Проект подготовлен, на градсовете посмотрели его, были вопросы по организации небольших сухих бассейнов - фонтанов. Сейчас документация находится в экспертизе, выходит из нее - и мы готовимся приступить к работе», - сообщил Леонид Иоффе.

«Неуверенно докладываете, значит, не готовы. Месяца полтора не возвращались к этой теме. Должно быть понимание готовности проекта и цены вопроса, нужна большая организационная работа», - заметил губернатор Иван Белозерцев.

По словам архитектора, сейчас нужно разработать монументальный художественный образ стелы, это заложено в смете и в ближайшее время с Союзом художников будет прорабатываться.

«Вы затянули творческий процесс, а времени нет у нас с вами. Надо, чтобы два-три варианта художники предложили, мы могли разместить их в СМИ и наши граждане выбрали. Давайте завершать творческий поиск, он у нас с вами затянулся», - нацелил губернатор.

Ранее сообщалось, что стела станет центром реконструированного сквера и будет выполнена в виде либо двух полуколец - знамен фронтов (что позволит уместить больше имен героев Великой Отечественной войны), либо единого Знамени Победы. В сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы появится парковка. Музей военной техники переместят к ограждению станции скорой медицинской помощи.

Стела получит название «А мы из Пензы». Губернатор предложил так же именовать сам сквер.

Источник — фото пресс-службы правительства Пензенской области
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Гость|22.07.2019 11:24|

а это точно нужно

Гость|22.07.2019 11:32|

Гость писал(a):

а это точно нужно
Может это нужно,что бы выкинуть Стелу героям ВОВ и Труда из сквера на Советской площади? И экономические причины возможны.

Гость|22.07.2019 11:47|

penzainform.ru писал(a):

Надо, чтобы два-три варианта художники предложили, мы могли разместить их в СМИ и наши граждане выбрали.
Граждане два года подряд голосовали за обустройство набережной и сквера вдоль ул.Урицкого у набережной. Даже проекты были готовы, согласованы и утверждены. И что? где результат работы за три года топтаний на обном месте? Пока достроят, уже перестраивать надо будет

Гость|22.07.2019 11:49|

Вот, народная демократия. Как народ решит так и будет!!!!

Гость|22.07.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

В сквере установят новые фонари, лавки, урны, системы водоотведения и прочие элементы благоустройства. Со стороны Коммунистической улицы появится парковка. Музей военной техники переместят к ограждению станции скорой медицинской помощи.
Зачем переделывать? Там и так нормально! Лучше бы парковочные места возле скорой помощи и у сквера сделали, а то даже машину поставить негде, чтобы припарковаться не на пешеходной зоне

Гость|22.07.2019 12:01|

Какая еще стелла?

Храмик туда нужен! Как же без еще одного храмика.

Храмик в сквере - скверный храмик.

Имя: Гость
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