22.07.2019 | 10:31

40-летняя жительница Кузнецка, попавшая под колеса машины, отсудила у автовладельца крупную сумму в качестве компенсации морального вреда.

Сентябрьским вечером 2018 года 53-летний мужчина ехал на своем автомобиле ВАЗ-2110 по Кузнецку. Возле дома № 164 на улице Кирова «десятка» сбила женщину, пересекавшую проезжую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Кузнечанка получила травмы, которые эксперт оценил как вред здоровью средней тяжести, и подала на хозяина машины в суд.

Служители Фемиды признали, что ответчик является владельцем источника повышенной опасности и в силу закона независимо от вины несет ответственность по возмещению нанесенного здоровью вреда.

При принятии решения были учтены характер и степень перенесенных женщиной страданий, отсутствие вины водителя, грубая неосторожность пешехода.

В итоге требования истицы о взыскании 100 000 рублей были удовлетворены частично: автовладельцу придется выплатить ей 50 000.

«Ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на необходимость снижения размера компенсации с учетом отсутствия его вины в дорожно-транспортном происшествии. Суд апелляционной инстанции признал доводы несостоятельными и оставил решение без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.