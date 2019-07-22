Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 июл 2019|13:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Дождь |
  70.82  |  $  63.12
 

Общество | Нарушившая правила кузнечанка отсудила за наезд машины 50 000 рублей

22.07.2019|10:31
Печать

40-летняя жительница Кузнецка, попавшая под колеса машины, отсудила у автовладельца крупную сумму в качестве компенсации морального вреда.

Сентябрьским вечером 2018 года 53-летний мужчина ехал на своем автомобиле ВАЗ-2110 по Кузнецку. Возле дома № 164 на улице Кирова «десятка» сбила женщину, пересекавшую проезжую дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Кузнечанка получила травмы, которые эксперт оценил как вред здоровью средней тяжести, и подала на хозяина машины в суд.

Служители Фемиды признали, что ответчик является владельцем источника повышенной опасности и в силу закона независимо от вины несет ответственность по возмещению нанесенного здоровью вреда.

При принятии решения были учтены характер и степень перенесенных женщиной страданий, отсутствие вины водителя, грубая неосторожность пешехода.

В итоге требования истицы о взыскании 100 000 рублей были удовлетворены частично: автовладельцу придется выплатить ей 50 000.

«Ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на необходимость снижения размера компенсации с учетом отсутствия его вины в дорожно-транспортном происшествии. Суд апелляционной инстанции признал доводы несостоятельными и оставил решение без изменения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость|22.07.2019 10:50|

А если бы сбил насмерть не нарушая правил? Что лучше?

Гость|22.07.2019 11:07|

так путь теперь подает на нее в суд, на оплату ремонта авто.

Гость|22.07.2019 11:08|

Когда же эти "курицы" перестанут ходить где попало? Когда же этот несуразный закон приведут в соответствие со справедливостью: не виновен - не отвечаешь, а за всё отвечает тот, кто нарушил?

Гость|22.07.2019 11:10|

Пропаганда безответственности пешеходов ведется ГИБДД безостановочно.

Гость|22.07.2019 11:16|

Гость писал(a):

так путь теперь подает на нее в суд, на
ОСАГО выплатит

Гость|22.07.2019 11:17|

Гость писал(a):

несуразный закон приведут в соответствие со справедливостью: не виновен - не отвечаешь, а за всё отвечает тот, кто нарушил?
Вы дурачок? Ты виновен уж в том, что купил эту телегу страшную.

Гость|22.07.2019 11:24|

Гость писал(a):

ы виновен уж в том, что купил эту телегу страшную.
Она страшна только для тех, кто сам под колеса норовит

Гость|22.07.2019 11:28|

Гость писал(a):

Она страшна только для тех, кто сам под колеса норовит
Но купил то её ты. Вот и отвечай априори.

Гость|22.07.2019 11:58|

Отлично! Прям пропаганда бросаться под колеса и рубить бабло!

Гость|22.07.2019 12:32|

Законы РФ самодурство!Тупых депутатов всяких там шалав и с отбитыми бошками боксёров.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!