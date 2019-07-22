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Общество | Кузнечан просят привязывать дворовых собак во время визитов регистраторов

22.07.2019|11:52
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С 1 по 31 августа в Кузнецке и в каждом населенном пункте Кузнецкого района будет проводиться регистраторский обход. Он станет очередным этапом подготовки к Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Регистраторы с удостоверениями и списками адресов будут обходить свои участки, проверяя наличие каждого дома и уточняя его статус: жилое или нежилое это здание, разрушенное или строящееся, отмечать число помещений, указывать, имеются ли кодовые замки и домофоны.

Кроме того, регистраторы проверят наличие табличек с названиями улиц и номерами домов, а также визуальной информации о номерах квартир в подъездах.

Сведения о недостатках будет обобщены и переданы в органы местного самоуправления, которые обязаны принять меры для устранения недочетов.

«Надеемся, что все жители города Кузнецка с пониманием отнесутся к этому мероприятию и будут способствовать уточнению необходимых данных. Ведь у регистраторов на пути и так много преград в виде злых собак, высоких заборов, кодовых замков и прочего. В связи с этим просим в период работы регистраторов жителей частного сектора держать собак на привязи и сообщить сведения о числе проживающих в доме», - пояснил руководитель Пензастата в Кузнецке Геннадий Петров.

После окончания работы временных переписчиков будет собрана полная и точная база адресов домов, которая потребуется для расчетов организации переписи, деления территории населенных пунктов на переписные и счетные участки, определения потребности в количестве переписчиков. А по обновленным спискам никто не будет пропущен во время Всероссийской переписи.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|22.07.2019 12:36|

гнать в шею с собаками гадов!

Гость|22.07.2019 13:00|

Лучше цыган в Чемодановке пересчитайте сколько было и сколько вернулось обратно. Как бы соседний табор с собой не привезли в Пензу

Гость|22.07.2019 13:05|

Гость писал(a):

Лучше цыган в Чемодановке пересчитайте сколько было и сколько вернулось обратно. Как бы соседний табор с собой не привезли в Пензу
Да пусть привезут, тебе жалко чтоль. Нашел себе заботу.

Имя: Гость
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