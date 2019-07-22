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Общество | Губернатор запретил собирать с родителей деньги на школьные нужды

22.07.2019|09:57
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«Я запрещаю собирать - или обирать - родителей детей, которые идут в школу, на так называемые школьные нужды», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.

По его словам, особенно такое распространено в Пензе. «В районах это редкий случай, а в городе - болезнь», - отметил глава региона.

Он подчеркнул: одно дело, когда кто-то из родителей - бизнесмены, которые сами готовы помочь, но совершенно другое - требовать от каждого сдать по тысяче или пятьсот рублей.

«Волков (и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков. - Прим. ред.), пригласите еще раз Голодяева (начальника Управления образования г. Пензы Юрия Голодяева. - Прим. ред.), директоров школ. Запрещаю собирать, запрещаю, за-пре-ща-ю! Выделяйте школам на нужды необходимые средства», - поручил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил: в некоторых школах доходит до того, что малообеспеченные семьи начинают добивать требованиями сдать деньги.

«Решение принял родительский комитет, некоторые члены которого часто обеспеченные люди, а сытый голодного не поймет. Они считают, что тысяча - это ни о чем, а для человека с небольшим достатком это не ни о чем», - привел пример глава региона.

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Гость|22.07.2019 10:23|

"Губернатор запретил собирать с родителей деньги на школьные нужды"

И все под козырек: Слушаюсь, товарищ губернатор!

Гость|22.07.2019 10:25|

Так нужно не запрещать, а дать поручение прокурору, если еще раз обнаружится, заводить дело на директора.

Гость|22.07.2019 10:28|

Это знает всякий. Это не слова.

Чуднее пензенского губернатора нету существа!

Гость|22.07.2019 10:28|

Гость писал(a):

Так нужно не запрещать, а дать поручение прокурору, если еще раз обнаружится, заводить дело на директора.
Так эт надо на лоб директору камеру вешать с круглосуточной прямой связью с прокуроторой, чтобы можно было доказать.

Гость|22.07.2019 10:31|

А где 100автобусов?

Гость|22.07.2019 10:32|

Америка и запад загоняют огромные деньги но телефон Иван не знает.

Гость|22.07.2019 10:34|

Гость писал(a):

А где 100автобусов?
Поосторожнее с такими вопросами, а то Иван Александрович запретит спрашивать у него, где 100 автобусов и речные трамвайчики...

Гость|22.07.2019 10:37|

Сколько уж запрещали. Как собираю так и продалжают. И в садах тоже самое.

Гость|22.07.2019 10:37|

Сегодня же понедельник - день потрясающих новостей.

Гость|22.07.2019 10:43|

Прямо Иван Грозный. А запретить бордюры устанавливать без реконструкции ливневок слабо? И да - где речные трамвайчики?

Гость|22.07.2019 10:43|

Показательно одного директора школы посадили б за сборы может и перестали бы обдирать родителей.

Гость|22.07.2019 10:49|

он и проезд "запретил" повышать))))))))))))))

Гость|22.07.2019 10:51|

Танк где? фантазер ты меня называла.

Гость|22.07.2019 11:00|

Гость писал(a):

Танк где? фантазер ты меня называла.
в автобусы переплавляют)

Гость|22.07.2019 11:02|

А в 30 школе проводят "благотворительные" концерты. С каждого ребенка 100 руб.)))

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Имя: Гость
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