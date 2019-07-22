"Губернатор запретил собирать с родителей деньги на школьные нужды"

22.07.2019 | 09:57

«Я запрещаю собирать - или обирать - родителей детей, которые идут в школу, на так называемые школьные нужды», - заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на планерке в правительстве в понедельник, 22 июля.

По его словам, особенно такое распространено в Пензе. «В районах это редкий случай, а в городе - болезнь», - отметил глава региона.

Он подчеркнул: одно дело, когда кто-то из родителей - бизнесмены, которые сами готовы помочь, но совершенно другое - требовать от каждого сдать по тысяче или пятьсот рублей.

«Волков (и. о. главы администрации Пензы Сергей Волков. - Прим. ред.), пригласите еще раз Голодяева (начальника Управления образования г. Пензы Юрия Голодяева. - Прим. ред.), директоров школ. Запрещаю собирать, запрещаю, за-пре-ща-ю! Выделяйте школам на нужды необходимые средства», - поручил Иван Белозерцев.

Губернатор отметил: в некоторых школах доходит до того, что малообеспеченные семьи начинают добивать требованиями сдать деньги.

«Решение принял родительский комитет, некоторые члены которого часто обеспеченные люди, а сытый голодного не поймет. Они считают, что тысяча - это ни о чем, а для человека с небольшим достатком это не ни о чем», - привел пример глава региона.